WhatsApp zablokował 2mln kont. Twoje może być następne!

WhatsApp zablokował 2mln kont w ciągu jednego miesiąca, co dowodzi, że temat jest poważny. Mowa tu osobach wykorzystujących aplikację w inny sposób niż do komunikacji międzyludzkiej. Chodzi m.in. o oszustów oraz spam, z którym platforma mierzy się od lat.

Powody blokad

Informacje o zablokowanych kontach pochodzą z oficjalnego raportu, który aplikacja należąca do Facebooka musi co miesiąc publikować. Identyczne raporty muszą tworzyć pozostałe platformy do komunikacji np. Twitter. Z dokumentu wynika, że ponad 95 procent zablokowanych kont została usunięta z platformy z powodu automatycznego lub ręcznego, ale nagminnego wysyłania wiadomości.

Można się domyśleć, że chodzi o spam. Większość takich kont blokowana jest codziennie w ramach działań zapobiegawczych. Warto zaznaczyć, że nie jest do tego potrzebne żadne zgłoszenie od innych użytkowników. Mimo, że WhatsApp zablokował 2mln kont pochodzących z Indii to monitorowani są wszyscy użytkownicy aplikacji. Oznacza to, że każdy z nas powinien być ostrożnym oraz pilnować swojego konta. Nigdy nie wiadomo, kiedy oraz gdzie będzie kolejna fala blokad.

9 Wynik

Sprawdź również nowa forma oszustw na OLX.

Dane dla twórców, a prywatność użytkownika

Wiadomo już, że WhatsApp stale monitoruje działania podejmowane przez każde konto. Co jednak z prywatnością użytkownika? Otóż treść wiadomości pozostaje ukryta dla osób trzecich, dzięki szyfrowaniu end-to-end. Statystyki są jednak dostępne dla twórców i na pewno pomagają podejmować ważne decyzje. Nikt zatem nie jest bezpieczny. Wystarczy chociażby podzielić się szkodliwymi linkami. Wiadomo jak to czasem bywa, czasem się nie sprawdzi, prześle dalej link od znajomego, bo przecież jak bliska osoba może coś szkodliwego wysłać. Właśnie w ten sposób narażamy się na zablokowanie konta.

Czyja jest wina?

Dla jednych usunięcie 2 milionów kont może wydawać się małą ilością, tym bardziej patrząc na to, że cały czas powstają nowe. Może wydawać się, że łatwo wyłapać jest taką blokadę, jednak w rzeczywistości wcale tak nie jest. Użytkownik musi złamać zasady określone w regulaminie aplikacji, a przecież zgadzał się na ich przestrzeganie. W skrócie każda osoba, która otrzymała taką blokadę jest sama sobie winna.