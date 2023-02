Polski napastnik od tego sezonu jest zawodnikiem FC Barcelony i mocno naciskał na odejście z bawarskiego klubu. Okazuje się, że problemem wcale nie były pieniądze i kontrakt, jak sądzono dotychczas. Wiadomo, dlaczego Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium.

Determinacja Polaka była naprawdę duża

Robert Lewandowski bez wątpienia jest jedną z największych legend Bayernu Monachium. Polak przez lata reprezentowania bawarskiego klubu wygrał wszystko, co najważniejsze w niemieckiej i europejskiej piłce. Kilkukrotnie z rzędu sięgał po mistrzostwo Niemiec, ale przede wszystkim zdobył trofeum Ligi Mistrzów.

Przez lata też bił i śrubował kolejne rekordy Bayernu Monachium i Bundesligi. Dlatego też wieść o tym, że chce opuścić swój klub, zaskoczyła wszystkich. Determinacja do odejścia ze składu mistrza Niemiec była naprawdę duża. Wszyscy mówili, że chodzi o zarobki, jednak teraz pojawiły się nowe informacje. Wiemy, dlaczego Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium.

Wiadomo, dlaczego Lewandowski odszedł z Bayernu

Dlaczego Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium?

Przed tym sezonem kapitan reprezentacji Polski przeszedł z Bayernu Monachium do FC Barcelony i zrobił to po kilku miesiącach, gdzie w każdy możliwy sposób komunikował, że nie chce grać już w drużynie nie mistrza Niemiec. Do tej pory spekulowano, że powodem odejścia był fakt, że obie strony nie mogą dogadać się w kwestii kontraktu. Powody mogą być inne i niemieckie media ujawniły, dlaczego Lewandowski odszedł z bawarskiego klubu.

Okazuje się, że głównym powodem, a konkretnie osobą był Julian Nagelsmann. Dziennikarz Florian Plettenberg w rozmowie z Viaplay wyznał, że to właśnie niemiecki szkoleniowiec nie chciał w składzie Polaka, dlatego też zdecydowano się na jego sprzedaż. Ostatnio pisaliśmy o tym, że młody szkoleniowiec nie mógł dogadać się z trenerem bramkarzy, Tonim Tapaloviciem, dlatego też go zwolniono.

Powodem odejścia “lewego” miał być trener, Julian Negelsmann, który według dziennikarza SKy SPorts, co chwila stoi za aferami w klubie. Fot. Bayern Monachium

Zwolnienie trenera bramkarzy sprawiło, że wzrosło napięcie na linii drużyna – Manuel Neuer, który był bliskim przyjacielem Tapalovicia. Ostatnio mówiło się również sporo o tym, że Thomas Müller również nie jest zadowolony z tego, jak prowadzona jest drużyna. Dziennikarz Sky Sports stwierdził, że Negelsmann chce mieć wszystko pod kontrolą i ustawia klub według swojej wizji, co odbija się na relacjach z piłkarzami. Kontrakt szkoleniowca obowiązuje do 2026 roku, jednak w Niemczech mówi się, że może on nie dotrwać do końca umowy.

Mocny komentarz Floriana Plettenberga (Sky Sport) ws. Nagelsmanna.



🗣️"Co 3 dni prowokuje różnego rodzaju aferki wokół drużyny. Na ten moment nie reprezentuje Bayernu w sposób godny"



📺Cała rozmowa w Magazynie Bundesligi

👉https://t.co/OwLRmK3Bq1 pic.twitter.com/USPeKHOK9F — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 19, 2023

Źródło: ViaPlay