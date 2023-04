Windows 10 kończy żywot i to oficjalnie! Microsoft udostępniając najnowszą aktualizację, przyznał, że będzie ona finalną wersją. System nie będzie już rozwijany o nowe funkcje. Firma skupi się na nowszej wersji systemu operacyjnego.

Stało się! Windows 10 kończy żywot

System operacyjny Windows 10 zadebiutował w 2015 roku i zyskał sobie sympatię użytkowników. Jest on zainstalowany na ogromny procencie urządzeń (75 proc. laptopów i PC), a liczby pokazują, że Windows 11, który miał swoją premierę w 2021 roku, nie ma szans na ten moment zrównać się z tym wynikiem (20 proc. urządzeń).

Windows 10 kończy żywot. Microsoft mówi dość!

Jak się okazuje, Windows 11 będzie miał ułatwione zadanie, ponieważ Microsoft oficjalnie potwierdził, że Windows 10 kończy żywot. Starsza wersja oprogramowania otrzyma wkrótce aktualizację zwaną 22H2, która ma być finalną wersją. Gigant z Redmond chce skupić się na najnowszej wersji oprogramowania.

Microsoft oficjalnie potwierdza koniec

Windows 10 od pewnego czasu nie otrzymywał żadnych funkcji, które miałyby wnieść coś nowego. W powietrzu wisiało więc to, co właśnie potwierdził gigant z Redmond. Firma oficjalnie ogłosiła, że kończy nad pracą nad wdrażaniem głównych aktualizacji do swojego starego systemu operacyjnego.

Microsoft w pełni skupia się teraz na rozwoju i poprawieniu Windowsa 11.

To jednak nie tak, że Windows 10 nie będzie już uaktualniany. Oczywiście komputery pracujące na tym systemie będą otrzymywać comiesięczne aktualizacje, a wsparcie dla tego systemu zakończy się 14 października 2025 roku.

Źródło: Microsoft