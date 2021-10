Windows 11 oficjalnie dostępny! Skąd pobrać i jak go zainstalować?

Fani systemu od Microsoft czekali na ten dzień od momentu zapowiedzi nowego systemu. Windows 11 od dziś jest oficjalnie dostępny dla każdego. System ten można zainstalować na trzy różne sposoby i wszystkie opisane są na stronie producenta.

Microsoft udostępnia nowy system

Na premierę Windows 11 czekaliśmy już od kilku miesięcy. Nowa wersja systemu przyniesie sporo zmian i użytkownicy wiedzą, że będą one na plus. Przede wszystkim najnowsza wersja systemu operacyjnego od Microsoft zaoferuje odświeżoną stylistykę. „Jedenastka” będzie oferowała bardziej minimalistyczny design, czyli mniejsze okna czy ikony systemowe. Duża zmiana nastąpi także w pasku „start”, który natywnie będzie umieszczony na środku ekranu. Coś na wzór Dock w systemie MacOS.

Jedną z największych zalet Windows 11 będą jego aktualizacje. W „dziesiątce” deweloper udostępniał dwie duże aktualizacje do roku. W przypadku nowego systemu pojawi się jedna duża aktualizacja, a więcej będzie tych mniejszych. Będą one także znacznie mniejsze, bo jak zapowiada Microsoft, pliki aktualizacji systemu Windows 11 będą nawet 40% mniejsze niż te w przypadku poprzedniego systemu. To wpłynie na szybkość instalacji niezbędnych plików. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się o tym wkrótce!

Windows 11 już dostępny! Skąd go pobrać?

Tak jak zapowiadał producent, tak też się stało. Dziś, 5 października 2021 roku Microsoft oficjalnie udostępnił Windows 11 na komputery PC. Na stronie producenta znalazły się trzy sposoby zainstalowania nowego systemu.

Pierwszy z nich to Windows 11 Installation Assistant , czyli rekomendowany sposób, który praktycznie nie wymaga żadnych ruchów ze strony użytkownika. Za wszystko odpowiada asystent.

, czyli rekomendowany sposób, który praktycznie nie wymaga żadnych ruchów ze strony użytkownika. Za wszystko odpowiada asystent. Drugim sposobem jest Create W11 Installation Media , który pozwala na przeinstalowanie lub zainstalowanie całkowicie nowego systemu operacyjnego. Jest to opcja dla osób, które chcą stworzyć kopię systemu na dysku USB lub płycie CD.

, który pozwala na przeinstalowanie lub zainstalowanie całkowicie nowego systemu operacyjnego. Jest to opcja dla osób, które chcą stworzyć kopię systemu na dysku USB lub płycie CD. Ostatnim sposobem jest pobranie obrazu płyty instalacyjnej w formacie ISO. Download W11 Disk Image (ISO) pozwoli postawić system operacyjny od podstaw.

Warto dodać, że przed pobraniem i próbą zainstalowania Windows, zaleca się sprawdzenie, czy nasz komputer jest kompatybilny z nowym systemem. Można to zrobić za pomocą PC Health Check. Udostępniając pliki do nowego systemu, Microsoft jednocześnie zwraca się do osób, które czekają na update starego Windowsa na nowy. Oczywiście powyższe sposoby pozwalają wymusić instalację „jedenastki”, jednak producent radzi, aby poczekać na oficjalną aktualizację systemu. Ta ma pojawić się automatycznie.