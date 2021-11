Windows 11 SE. Microsoft prezentuje system dla słabych komputerów.

Microsoft kilka tygodni temu oficjalnie udostępnił nowy system. Niestety, osoby posiadające słabszy komputer, który nie spełniał wymogów najnowszego systemu operacyjnego, nie mogły z niego skorzystać. Teraz jednak gigant z Redmond zaprezentował nowy laptop Surface Laptop SE, na którego pokładzie znalazł się Windows 11 SE.

Microsoft prezentuje Surface Laptop SE

Na rynku laptopów nie brakuje urządzeń słabszych, a co za tym idzie tańszych, które są idealnym rozwiązaniem do nauki. Właśnie takim urządzeniami jest Microsoft Surface Laptop SE. Model ten został stworzony z myślą o edukacji, a jego cena może pozytywnie zaskoczyć. Urządzenie posiada plastikową obudowę i swoim designem przypomina laptopy z serii Surface Laptop. Cena? Około 1000 PLN (249 USD).

Urządzenie wyposażono w 11,6-calowy wyświetlacz TFT LCD dysponujący rozdzielczością 1366×768 pikseli. Jest to więc urządzenie niezwykle mobilne i zmieści się do plecaka, czy torby. Microsoft Surface Laptop SE pracuje na dwurdzeniowym procesorze Celeron (N4020 lub N4120), 4/8GB pamięci RAM i posiada 64/128GB pojemności na dane. Według producenta laptop posiada świetną klawiaturę i gładzik z modelu Surface Laptop GO, „niezwykle ostrą” kamerę 720p oraz baterię o żywotności do 16 godzin! Najważniejszą kwestią jest jednak system – Windows 11 SE.

Windows 11 SE debiutuje na rynku

Pierwotna wersja systemu Windows 11 nie była przystosowana do słabszych komputerów. Urządzenia, które nie spełniały wymagań, nie dawały możliwości zainstalowania najnowszej wersji systemu operacyjnego od Microsoftu. Wraz z premierą laptopa Surface Laptop SE pojawił się także system Windows 11 SE, o którym mówiono już kilka tygodni temu.

Windows 11 SE to prosty system, który przystosowanyo do pracy na słabszych systemach. Microsoft twierdzi, że jest do idealne urządzenie do edukacji, z którego mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W systemie nie znajdziemy sklepu Microsoft Store do instalowania aplikacji. Przeciąganie okien jest zarezerwowane jedynie dla prawej i lewej strony ekranu. Firma stwierdziła, że takie funkcje nie przydadzą się dzieciom w wieku szkolnym.