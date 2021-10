Windows 11 wkrótce trafi na słabsze komputery?

System Windows 11 to najnowsza wersja oprogramowania Microsoftu. Do jego zainstalowania potrzeba jednak odpowiedniej specyfikacji, dlatego nie każdy może zainstalować go na swoim komputerze. To wkrótce może się jednak zmienić.

Windows 11 przyniósł powiew świeżości

Premiera Windows 11 odbiła się szerokim echem w świecie technologicznym. Najnowsza wersja oprogramowania wprowadziła szereg zmian, które miały nie tylko charakter stylistyczny, ale również i software’owy. Nowy system Microsoft zaprezentował bowiem bardziej minimalistyczny design, zmieniono animację i wygląd folderów czy ikon.

Zmieniono także sposób dostarczania aktualizacji, które od teraz są mniejsze i instalują się szybciej. Niestety nie każdy może podziwiać nowy system, ponieważ Windows 11 ma zbyt duże wymagania. Oznacza to tyle, że jeśli mamy stary komputer, to nie zainstalujemy na nim “jedenastki”. To jednak może ulec zmianie.

Microsoft pracuje nad wersją dla słabszych komputerów?

Według nieoficjalnych informacji Microsoft pracuje nad wersją systemu Windows 11, którą będzie można zainstalować na słabszych komputerach niespełniających wymagań nowego systemu operacyjnego. System ma mieć też nowe oznaczenie – SE. Oprogramowanie to miałoby być zoptymalizowane pod kątem tańszych i słabszych komputerów, tyczy się to przede wszystkim laptopów.

Źródła tę informację oparły swoje doniesienia na planach dotyczących stworzenia nowego laptopa z serii Surface, który miałby służyć do nauki. Jego cena ma być niska, a co za tym idzie, zostanie on wyposażony w słabsze podzespoły. Według raportów ma on działać na układzie Intel Celeron N4120, posiadać 8 GB RAM i wyświetlacz o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Taka specyfikacja nie pozwoliłaby na zainstalowanie nowego systemu, dlatego też Microsoft pracuje nad lżejszą wersją W11.

Źródło: TheVerge