Wolfenstein: The New Order do odebrania za darmo na Epicu!

Epic Games Store ujawnił kolejną grę, tym razem Wolfenstein: The New Order którą możemy odebrać za darmo. Mamy na to czas do 9 czerwca.

Wolfenstein: The New Order miał swoją premierę 20 maja 2014 roku. Wcielamy się w niej w B.J. Blazkowicza, czyli amerykańskiego bohatera wojennego. Gra pochłania nas jeszcze do czasów II Wojny Światowej, ale to tylko na wstępie, bo kolejne misje są już latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Gra przedstawia nam alternatywną rzeczywistość, w której to naziści wygrali II WŚ i opanowali cały świat, a my będąc w postaci Blazkowicza zmierzamy się ze swoimi przeciwnikami.

Jak prezentują się recenzje Wolfensteina?

Popularny Metacritic pokazuje na ocenę 82/100 w wykonaniu graczy oraz 81/100, w której to wchodzi 23 ocen redaktorskich. Z popularniejszych twórców tego zestawienia wyniki prezentują się następująco:

Softpedia – 90/100

PCGamesN – 90/100

GRYOnline.pl – 90/100

Gaming Nexus – 85/100

PC Gamer – 84/100

PC Games – 80/100

GameSpot 80/100

IGN – 78/100

Źródło: Epic Games Store

