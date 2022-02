Co prawda zima jeszcze od czasu do czasu potrafi nam o sobie przypomnieć, jednak prawda jest taka, że jej koniec zbliża się nieubłaganie. Dlatego fani wędrówek i obcowania z naturą powinni sprawdzić ubrania Wrangler All Terrain Gear.

Osoby, dla których cisza, spokój i przyroda to jedne z najważniejszych rzeczy w życiu, może zainteresować nowość firmy Wrangler. Chodzi o ubrania, które według producenta nie idą na żadne kompromisy. Wręcz przeciwnie! Mają one zapewnić zarówno wygodę, jak i odporność na wilgoć. Podobno w każdych warunkach. A to za sprawą elastycznych tkanin, które doprowadzają wilgoć do środka, natomiast wodę na zewnątrz. To sprawia, że Wrangler All Terrain Gear da nam uczucie komfortu, niezależnie od okoliczności przyrody. Oczywiście, wygoda, komfort i tak dalej to jedno, ale z racji tego, że mamy do czynienia z marką Wrangler, musimy pamiętać również o dobrym stylu. A patrząc na zdjęcia prezentujące kolekcję można śmiało przyznać, że wszystko o czym piszę łączy się w jedną całość.

Wrangler All Terrain Gear – kolekcja dla fanów outdooru

Nowa kolekcja to przede wszystkim pełny komplet ubrań odpornych na warunki pogodowe. Mowa zarówno o spodniach i kurtkach, jak i koszulkach i koszulach. Wszystkie produkty z serii All Terrain możecie znaleźć na stronie producenta. Przykładem może być bardzo fajna kurtka, wyposażona w poliestrową izolację oraz wysoki kołnierz. Dodajmy do tego wodoodporną powłokę i zyskujemy ochronę przed warunkami atmosferycznymi UPF 50. Ciekawym wyborem mogą być również spodnie w stylu 2w1. W zależności od pogody, możemy odpiąć dolną część by zamiast spodni cieszyć się… szortami! Oczywiście, to tylko przykłady. Po więcej odsyłam na stronę marki Wrangler.