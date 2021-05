Wyciekła mapa do GTA 6? Jeśli tak, to szykuje się nam powrót do korzeni!

GTA 6 to gra, która tak naprawdę jest mitem. Wszyscy wiemy, że Rockstar ma w planach stworzyć kolejną odsłonę serii, jednak nikt nic o niej nie wie. Co chwila pojawiają się nowe informacje na temat następnej cześć, jednak w żaden sposób nie da się ich potwierdzić. W sieci pojawiło się zdjęcie, które sugeruje, że jest to mapa z nadchodzącego Grand Theft Auto.

Rockstar milczy, a fani spekulują

GTA 6 ma być następcą „piątki”, która w dalszym ciagu generuje zyski. Gra, która wyszła w 2013 roku nadal przyciąga do siebie nowych graczy, jest niezwykle popularna i w dalszym ciągu potrafi zachwycić pod względem grafiki. Największym sukcesem Rockstara jest oczywiście GTA Online, które cały czas jest rozwijane i wspierane. Twórcy co chwila dodają nowe wydarzenia, pojazdy czy misje, co pozwala utrzymać zainteresowanie graczy.

Nic więc dziwnego, że Rockstar milczy w temacie GTA 6. Piąta odsłona kultowej serii w dalszym ciągu jest kurą znoszącą złote jaja, dlatego też zrozumiałe jest to, że producent chce wyciągnąć z tej gry ile się da. Fani serii coraz częściej jednak wypatrują nowej części. W sieci co chwila pojawiają się nowe doniesienia i plotki nawiązujące najczęściej do fabuły „szóstki”. Do internetu trafił nowy, wzbudzający spore zainteresowanie i spekulacje przeciek.

Nowa mapa do GTA 6 wyciekła do sieci?

Początkowo w serwisie 4 Chan, a potem na Reddit pojawił się screen rzekomo przedstawiający mapę, po której będziemy poruszać sie w GTA 6. Według plotek, w górnym prawym rogu mapy znajdziemy Vice City, o którym mówi się sporo w kontekście kolejnej odsłony Grand Theft Auto. Pozostała część mapy mocno przypomina tą, którą znajdziemy w „piątce”.

Czy tak będzie wyglądać mapa w GTA 6?

Jeśli mapa, która wyciekła rzeczywiście jest screenem z gry GTA 6, to mamy potwierdzenie wcześniejszych doniesień. Według nich fabuła rozgrywki będzie miała miejsce w kultowym Vice City, jednak nie będzie ono jedyną lokacją, po której będziemy się przemieszczać. W grze odwiedzimy również dobrze znane nam Los Santos oraz San Andreas. Warto jednak mieć na uwadze to, że są to jedynie domysły, ponieważ Rockstar nie podał żadnych informacji dotyczących GTA VI.

Przecieki jednak zdarzają się nawet Rockstarowi. Przed premierą Red Dead Redemption 2, do sieci trafiła mapa z gry, która okazała sie prawdziwa. Być może podobnie jest w przypadku mapy GTA 6.