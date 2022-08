Parę dni temu w Japonii wyciekła broszura, na której zawarte są wszystkie dane techniczne Honda Civic Type R 2023. Oficjalne informacje do opinii publicznej miały trafić dopiero 1 września tego roku. Co ciekawe w Japonii już można było składać zamówienia na auta.

Dane techniczne Honda Civic Type R 2023

Wyciekły dane techniczne Honda Civic Type R 2023, tuż przed ich premierą!

Nowa Honda Civic Type R o oznaczeniu FL5 w Japonii już jest od jakiegoś czasu możliwa do zamówienia. Dealerzy w tamtym kraju również dostali broszurę z danymi technicznymi. Co lepsze ta broszura miała zostać utajniona aż do premiery tych danych 1.09.2022. Niestety, to się nie udało i ci, co je udostępnili poniosą za to konsekwencje.

Co skrywa nowa Honda?

Trzymajcie więc dane techniczne Honda Civic Type R 2023. Moc wzrosła do 330 koni mechanicznych i 420 Nm momentu obrotowego. Zwiększyła się również masa – do 1430 kilogramów. A jak chcecie więcej danych to dzięki portalowi CivicXI macie je poniżej.

FL5 – Type R 2023

FK8 i FK7

FK8 FK7

FL1

FL1

W Japonii po tym wycieku rozległo się wielkie oburzenie i niedługo po tym, zdjęcia z Twittera zostały usunięte. Ponadto według Bestcar Magazine pojawiły się również informacje o ilości już zamówionych egzemplarzy.

Źródło: CivicXI.com