Wyprzedaż We Love Gaming wystartowała! Same hity Cenega w promocji!

Jeśli szukacie nowych gier to ogrania, to teraz jest fantastyczny czas, aby kupić największe tytuły w świetnych cenach! W polskich sklepach ruszyła promocja We Love Gaming, na której kupimy hitowe tytuły wydawane przez Cenega!

Walentynkowa wyprzedaż We Love Gaming ruszyła!

Walentynki to święto zakochanych, ale kto powiedział, że prezenty dawane tego dnia zawężają się jedynie do kwiatów czy biżuterii? Gry również mogą być idealnym prezentem, zwłaszcza jeśli nasz partner/partnerka jest miłośnikiem gier!

Dlatego też wydawnictwo Cenega oraz sieci sklepów, które rozsiane są po całej Polsce, przygotowały dla miłośników gier wyprzedaż We Love Gaming, na której kupimy wielkie hity w naprawdę zadowalających cenach. W promocji udział biorą takie sklepy jak: Media Expert, Morele.net, 3Kropki, Gamefinity, Empik, RTV EURO AGD, Grymel, Wgre.pl.

Same hity wydawnictwa Cenega mocno przecenione!

Największe hity wydawnictwa Cenega w świetnych cenach!

Promocja na wszystkie gry trwa do 26 lutego, więc mamy sporo czasu na zakupienie interesujących nas gier. Na wyprzedaży znajdziemy produkcje na konsole Xbox, PlayStation, Nintendo Switch czy komputery PC. Oto pełna lista tytułów, które możemy kupić w niższych cenach:

Nintendo Switch: Dragons: Legends of the Nine Realms Switch LEGO Brawls Switch LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów Switch NBA 2K23 Switch OlliOlli World Switch The Outer Worlds Switch

PlayStation: Cyberpunk 2077 PS4 & PS5 Dragons: Legends of the Nine Realms PS4 & PS5 Grand Theft Auto: The Trilogy PS4 / PS5 GTA V Premium Edition PS4 & PS5 LEGO Brawls PS4 & PS5 LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów PS4 & PS5 LEGO Marvel Kolekcja PS4 / PS5 Mafia Trilogy PS4 / PS5 Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition PS5 Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition PS5 NBA 2K23 PS4 & PS5 NBA 2K23 Michael Jordan Edition PS4 & PS5 NBA 2K23 Championship Edition PS4 & PS5 New Tales from the Borderlands Deluxe Edition PS4 & PS5 Red Dead Redemption II PS4 / PS5 PGA Tour 2k23 PS4 & PS5 Rycerze Gotham Special Edition PS5 Rycerze Gotham Deluxe Edition PS5 The Quarry PS4 & PS5 Tiny Tina’s Wonderlands PS4 Tiny Tina’s Wonderlands Next-Level Edition PS5 Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition PS4 / PS5 WWE 2K22 PS4 & PS5

Xbox: Cyberpunk 2077 XOne & XSX Dragons: Legends of the Nine Realms XOne & XSX Grand Theft Auto: The Trilogy XOne / XSX GTA V Premium Edition XOne & XSX LEGO Brawls XOne & XSX LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów XOne & XSX Mafia Trilogy Xbox One / XSX Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition XSX Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition XSX NBA 2K23 XOne & XSX NBA 2K23 Michael Jordan Edition XOne & XSX NBA 2K23 Championship Edition XOne & XSX New Tales from the Borderlands Deluxe Edition XOne & XSX PGA Tour 2k23 XOne & XSX Red Dead Redemption II XOne / XSX Rycerze Gotham Special Edition XSX Rycerze Gotham Deluxe Edition XSX The Outer Worlds XOne / XSX The Quarry XOne & XSX Tiny Tina’s Wonderlands XOne Tiny Tina’s Wonderlands Next-Level Edition XSX Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition XOne / XSX WWE 2K22 XOne & XSX

Komputery PC: Cyberpunk 2077 Football Manager 2023



Dziesiątki gier do kupienia w bardzo atrakcyjnych cenach!

