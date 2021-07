Wyższa cena paliw i węgla już w 2023 roku?

Paliwa już nie są tanie, jednak to nic w porównaniu z tym co dopiero będzie. Nowa dyrektywa energetyczna będzie powodem, że już od 2023 roku cena paliw i węgla ulegnie znacznemu wzrostowi. Ceny mogą być wyższe o nawet 40%. Co gorsze, Polska nie ma planu na złagodzenie skutków tej rewolucji.

Komisja Europejska 14 lipca ogłosiła pakiet klimatyczny Fit for 55. Znalazł się tam m.in. projekt zmian dyrektywy 2003/96/WE, który dotyczy opodatkowania wyrobów energetycznych. W praktyce wspomniana przez KE likwidacja ulg może oznaczać, że znikną w Polsce obniżone stawki dla olejów opałowych do ogrzewania domów mieszkalnych. Dyrektywa ma zostać wdrożona do 1 stycznia 2023 roku.

Benzyna nawet po 8zł/litr, a tona węgla droższa o 100zł

Wyraźnie widać, że ma to zniechęcić do stosowania tradycyjnych paliw. Stawka akcyzy na benzynę może wzrosnąć nawet dwukrotnie (wiele zależy tu od np. wartości energetycznych danego typu paliwa). Dziś wynosi ona 1514zł za 1000 litrów. W efekcie tego, że akcyza wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, cena detaliczna benzyny może osiągnąć nawet 8zł za litr.

Podobnie sprawy mają się, jeśli chodzi o węgiel. Tutaj również może dojść do znacznego wzrostu. Stawka akcyzy od węgla kamiennego już dziś jest podawana w megadżulach, co ułatwia porównywanie. Według ustawy o akcyzie wynosi ona 1,28 zł na 1 MJ (megadżul). Po zmianie wynosiła by ona 0,9 euro za 1 MJ, co przy dzisiejszym kusie daje ok. 4,13 zł. Przyjmijmy, że popularne gatunki węgla mają wartość energetyczną na poziomie 23,8 MJ na tonę. W takim wypadku cena detaliczna każdej tony węgla mogłaby wzrosnąć o aż 100zł za tonę, czyli jakieś kilkanaście procent.

Komisja Europejska sugeruje państwom członkowskim podjęcie działań łagodzących skutki tej rewolucji. Zaproponowała, by obniżać inne podatki (np. od pracy), inna zalecana opcja to bezpośrednie rekompensaty dla obywateli. Jeżeli cena paliw i węgla wzrośnie tak drastycznie potrzebne będę spore złagodnienia.

Jaki pomysł ma na to Ministerstwo Finansów? Zapytano a to resort już miesiąc temu, jednak do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie uzyskano. Wiadomo jednak, że MF rozpoczęło konsultacje z organizacjami gospodarczymi w tej sprawie. Jak dalej potoczy się ta rewolucja? Ciężko tu stawiać jakiekolwiek tezy, bez oficjalnej deklaracji. Pozostaje nam jedynie czekać i obserwować całą sytuację.