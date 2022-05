Xbox stworzony z myślą o streamingu gier zadebiutuje jeszcze w tym roku?

Wiele wskazuje na to, że wkrótce doczekamy się nowej konsoli Xbox. Microsoft rzekomo pracuje nad nowym modelem, który nastawiony jest głównie na granie z chmury. Czy właśnie tak wygląda przyszłość gamingu na konsolach?

Kolejna konsola Xbox w drodze? Ta będzie jednak trochę inna

W sieci pojawiły się nowe i bardzo ciekawe informacje dotyczące konsoli Xbox. Nie chodzi tutaj o usprawnione wersje Series X/S, a o nowe urządzenie. Nowa konsola ma mieć niewielkie wymiary i być nastawioną na granie w chmurze. Streaming staje się coraz popularniejszy, więc stworzenie tego typu konsoli ma dużo sensu.

Biblioteka Game Pass z dnia na dzień znacząco się rozrasta i staje się coraz popularniejsza wśród posiadaczy konsol Xbox oraz użytkowników PC. Microsoft wiele starań wkłada również w Cloud Gaming, czyli usługi, która oferuje właśnie stramowanie gier. Jak podaje redakcja portalu VentureBeat, w tym roku Microsoft zdecyduje się na wydanie konsoli, która będzie stworzona właśnie do grania w chmurze.

TV-Stick jako konsola do gier?

Nowa konsola, która będzie stworzona z myślą o graniu w chmurze, ma być niewielkich rozmiarów. Redakcja portalu VentureBeat porównała urządzenie do Amazon Fire TV, czyli sticka, którego można podpiąć do ekranu za pomocą złącza HDMI. Urządzenie zyska dostęp do biblioteki Xbox Game Pass, ale będzie oferowało również możliwość korzystania z takich serwisów, jak Netflix, Prime Video czy HBO Max.

Przystawka, która oferuje dostęp do gier? To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników gier. Wystarczy dostęp do internetu oraz zewnętrzny ekran, by grać w tysiące gier. Oficjalnych informacji na temat nowej konsoli Xbox jeszcze nie ma, jednak jeśli doniesienia się potwierdzą, wkrótce powinno zostać ono zapowiedziane!

