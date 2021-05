Smartfony Xiaomi to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych telefonów na rynku. Producent posiada w swojej ofercie wiele budżetowych, ale i także droższych modeli, które oferują wysoką wydajność, atrakcyjny wygląd w bardzo przystępnej cenie. Chiński producent pochwalił się wynikami dostaw w pierwszy kwartale 2021 roku.

Xiaomi lepsze od Apple, po raz pierwszy w historii

Xiaomi to jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie. Z roku na rok umacnia on swoją pozycje na rynku smartfonów. Nie są tylko słowa bez poparcia, ponieważ to znajdziemy w liczbach. A te oczywiście nie kłamią. Według danych zgromadzonych przez firmę analityczną Canalys, Xiaomi po raz pierwszy przegonił Apple pod względem udziału na rynku smartfonów.

Chiński producent ma bowiem bardzo dużą cześć udziałów na rynku smartfonów. Xiaomi zajmuje drugiej miejsce z 23 procentem udziałów. Porównując to z tym samym okresem w poprzednim roku, wzrost ten wynosi aż 85 procent! Apple w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku wzrosło o 22%, to jednak uplasowało się na pierwszej pozycji. Liderem smartfonów na rynku europejskim pozostaje Samsung.

W Europie drugie, a w Polsce?

Xiaomi świetnie radzi sobie w Europie, ale to w Polsce zajmuje pierwszą lokatę jeśli chodzi o udział na rynku smartfonów. Chiński koncerny może pochwalić się 32 procentowym udziałem na rynku. W porównaniu z zeszłym rokiem producent zanotował aż 42% wzrost! Pozostała dwójka to Samsung, który posiada 30% udziałów oraz Apple z ośmioma procent! Na czwartym miejscu znajdziemy Huawei z 7%, a piątek zamyka Lenovo (Motorola), która ma 6% udziałów.