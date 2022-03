Xiaomi Mi Band 7 przestanie być opaską. To już smartwatch!

Opaska sportowa Xiaomi jest jednym z najpopularniejszych urządzeń typu wearables na rynku. Jest tania i posiada wiele funkcji, szczególnie tych sportowych, które znajdziemy też w o wiele droższych urządzeniach. Specyfikacja Xiaomi Mi Band 7, która pojawiła sie w sieci, pokazuje, że nowa generacja będzie bliższa mianu smartwatcha.

Opaski chińskiego producenta cieszą się dużą popularnością

Opaski Mi Band cieszą się bardzo dużą popularnością wśród konsumentów. Oferują one szereg ciekawych funkcji, które u konkurencji pojawiają się w pełnoprawnych smartwatach. Wydaje się, że każda kolejna generacja opaski staje się coraz bardziej kompletna. W „szóstce” znaleźliśmy już kolorowy ekran oraz NFC, dzięki czemu umożliwia ona płacenie zbliżeniowe.

Okazuje się, że wraz z premierą opaski Xiaomi Mi Band 7 zyskamy kolejny skok technologiczny. Na portalu XDA-developers pojawiła się specyfikacja urządzenia, która przedstawia jego kilka bardzo ważnych cech. Patrząc na dokumentację, 7. generacja urządzenia od chińskiego producenta będzie bardziej smartwatchem niż opaską sportową.

Xiaomi Mi Band 7 będzie większe i bardziej rozwinięte

To, co możemy dowiedzieć się z nieopublikowanej dokumentacji na temat Xiaomi Mi Band 7, jest bardzo ciekawe. Urządzenie zostanie wyposażone w większy ekran, a potwierdza to jego rozdzielczość, ponieważ w dokumentacji pojawia się 192 x 490 pikseli. Co więcej, ekran będzie oferował Always on Display. To jednak nie wszystko, ponieważ urządzenie zyska ważny moduł, który miał się znaleźć już w poprzedniej generacji.

Według przecieków Xiaomi Mi Band 7 zostanie wyposażony w moduł GPS, co jest bardzo ważnym usprawnieniem dla miłośników biegania, czy jazdy na rowerze. Pozwoli on na zapamiętanie trasy, jaką przejechaliśmy/przebiegliśmy bez wykorzystania naszego smartfona. Oczywiście mówimy tutaj również o module NFC do płacenia urządzeniem. Na pokładzie ma znaleźć się także inteligentny alarm.

Nie wiemy, kiedy urządzenie zadebiutuje na rynku. Premiera Xiaomi Mi Band 7 może być jednak bliska, ponieważ poprzednia generacja opaski zadebiutowała pod koniec trzeciego kwartału.

