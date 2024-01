Yanosik podsumowuje rok 2023 i przedstawia kilka ciekawych danych. Jak wygląda liczba fotoradarów w Polsce, gdzie najczęściej zgłaszane są urządzenia i jak wyglądają plany dot. kontroli prędkości pojazdów i zwiększenia floty samochodów nieoznakowanych na ten rok?

Yanosik podsumowuje rok. Ile fotoradarów jest w Polsce?

Jak przystało na początek roku, firmy decydują się na podsumowanie poprzednich 12 miesięcy. Z ciekawą porcją danych przyszedł Yanosik, który zdecydował się na zdradzenie szczegółów dotyczących kontroli prędkości w naszym kraju. Jak możemy przeczytać w raporcie w 2023 roku wymieniono 257 “najstarszych i najbardziej wysłużonych” urządzeń, które zastąpiono nowymi miernikami prędkości.

Jak podaje Yanosik, do platformy dodano 99 nowych mierników, co oznacza, że w Polsce działa łącznie 603 urządzeń do pomiaru prędkości (stan na 31 grudnia 2023 roku). W platformie dla kierowców umieszczone jest jednak 640 takich urządzeń, ponieważ Yanosik dodał już do swojej bazy urządzenia, które są już podłączone, jednak nie zostały jeszcze oficjalnie uruchomione.

Yanosik podsumowuje rok. Ile fotoradarów jest w Polsce, a ile będzie w 2024? Fot. Yanosik

Inne ciekawe dane przedstawione przez Yanosik

Wśród danych, którze pojawiły się w podsumowaniu roku przez Yanosik znalazły się trzy najczęściej zgłaszane przez kierowców fotoradary stacjonarne. Znajdują się one kolejno w Kielcach, na DW762 przy ulicy Krakowskie, Domaradzu na DK6 oraz w Jawornikach na DK19. Z kolei trzy najczęściej zgłaszane rejestratory przejazdu na czerwonym świetle znalazły się DK1 w Pszczynie, DK91 w Łodzi, na skrzyżowaniu ulicy Obywatelskiej z Aleją Jana Pawła II oraz skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej i Alei Włókniarzy.

Ile nowych fotoradarów zostanie dodanych przy polskich drogach? Według Yanosik, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) planuje nie tylko dalszą rozbudowę sieci mierników prędkości, ale także wymianę starych urządzeń na nową generację. Powstanie także kilka nowych odcinków pomiaru prędkości, które mają rozciągać się łącznie na ponad 400 kilometrów.

W planach CANARD jest także rozbudowa sieci urządzeń rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle, również na przejazdach kolejowych. Obecnie w Polsce działają jedynie tylko cztery takie urządzenia. Nowe fotoradary mają cechować się większą skutecznością, odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne i przede wszystkim odrzucaniem zdjęć, które podlegają wątpliwości.

Do floty pojazdów nieoznakowanych CANARD dołączy 33 samochodów BMW G3L 330i XDrive, które wyposażone zostaną w urządzenia rejestrujące prędkość, a także laserowe mierniki prędkości z wideorejestracją.

