Z kim i kiedy Legia Warszawa zagra w następnej fazie eliminacji do LM?

Legia Warszawa przybliżyła się do gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po pokonaniu estońskiego klubu Tallinna FC Flora, gdzie to legioniści w dwumeczu wygrali 3-1, wiemy, z kim warszawska drużyna zagra w kolejnej rundzie eliminacji. Przeciwnikiem podopiecznych Czesława Michniewicza będzie mistrz Chorwacji, Dinamo Zagrzeb.

Legia Warszawa gra dalej

Jak co roku polscy kibice liczą na to, że kluby z Ekstraklasy zagrają w najwyższych europejskich rozgrywka. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Legia Warszawa awansowała do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie rozgrywek pokonała w dwumeczu estońską ekipę Tallinna FC Flora. Nie obyło się jednak bez problemów, ponieważ gospodarze mocno napierali na bramkę strzeżoną przez Artura Boruca. Król Artur raz musiał wyciągać piłkę z siatki, jednak okazało się, że zawodnik przeciwników był na spalonym.

Doświadczony bramkarz co chwila upominał swoich obrońców, którzy nie mogli wejść w rytm meczowy i co chwila wpuszczali zawodników estońskiego klubu w pole karne. Pomimo tego, że to gospodarze grali bardziej ofensywną piłkę, to jednak nie wystarczyło i jedynego gola w tym spotkaniu strzeliła Legia Warszawa. Gol strzelony przez Rafa Lopesa w 67. minucie dał Legii awans do kolejnej fazy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeśli Legia Warszawa odpadnie w kolejnej rundzie, to na pewno zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Legioniści pokonali mistrza Estonii i zagrają w kolejnej fazie el. do LM.

Z kim Legioniści zagrają w kolejnej fazie rozgrywek?

III faza rozgrywek dla Legii Warszawa oznacza starcie z Dinami Zagrzeb. W poprzedniej fazie rozgrywek chorwacki klub pewnie pokonał Omonię Nikozję, w dwumeczu wygrywając 3:0. Teraz oba kluby spotkają się w kolejnej fazie rozgrywek. Legia Warszawa nie będzie miała długiego okresu przygotowawczego, ponieważ pierwsze spotkanie III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z drużyną z Zagrzebia odbędzie się w środę 4 sierpnia o godzinie 20:00.

Spotkanie rewanżowe, które zostanie rozegrane w Warszawie, odbędzie się sześć dni później, 10 sierpnia. Jeśli Legionistom uda się wygrać, klub awansuje do IV rundy eliminacji do LM. W takim przypadku od udziału w fazie grupowej Ligi Mistrzów będzie dzielił ich jedynie krok. Jeśli Legia Warszawa nie zdoła pokonać chorwackiego zespołu, automatycznie zagra w eliminacjach do Ligi Europy. Wygrana z przeciwnikiem zapewni im grę w fazie grupowej LE.

Zdjęcia: Legia Warszawa