Raków Częstochowa pewnie pokonuje Florę Tallinn 3:0 i czeka na rywala w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Z kim zagra Raków Częstochowa w kolejnej fazie eliminacji? Po wczorajszym dominującym zwycięstwie kibice “Medalików” z niecierpliwością czekają na kolejnego przeciwnika.

Dominacja w Estonii i pewny awans

Drużyna z Częstochowy nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do swojej przewagi i pewnie pokonała Florę Tallinn 3:0 na wyjeździe. Ta wysoka wygrana potwierdziła dominację Rakowa na boisku i pozwoliła awansować do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Z kim zagra Raków Częstochowa w kolejnej rundzie?

Z kim zagra Raków Częstochowa w II rundzie eliminacji LM? Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Z kim zagra Raków? Wiele wskazuje na to, że przeciwnikiem Mistrza Polski w drugiej rundzie eliminacji będzie Karabach Agdam. W rewanżowym spotkaniu z Lincolnem Red Imps, Karabach uznawany jest za faworyta, pomimo trudności, jakie napotkali w pierwszym meczu. Ostatecznie drużyna z Azerbejdżanu wygrała 2:1 po golu strzelonym w 94. minucie.

Z kim zagra Raków Częstochowa w II rundzie eliminacji LM?

Warto podkreślić, że Karabach Agdam już wcześniej mierzył się z polskimi klubami w meczach o awans do europejskich pucharów. W sezonie 2010/2011 zmierzyli się z Wisłą Kraków, a w sezonie 2013/2014 z Piastem Gliwice. W obu tych pojedynkach to właśnie Mistrzowie Azerbejdżanu awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.

Czy Karabach Agdam będzie kolejnym przeciwnikiem Rakowa Częstochowa w drodze po fazę grupową Ligi Mistrzów?

Kto będzie kolejnym przeciwnikiem Rakowa Częstochowa w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? Dowiemy się tego w okolicach 20:00, ponieważ spotkanie Karabach Agdam – Lincoln Red Imps rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Źródło: opr. wł./ HPPN