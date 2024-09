Dzięki Logi WORK DAYS produkty Logitech kupisz dużo taniej!

Wakacje dobiegły końca, a to dla wielu z nas oznacza powrót do pracy. Aby pomóc w osiągnięciu postawionych przed sobą celów, Logitech ogłosił start pierwszej edycji Logi WORK DAYS, promocji świętującej nasz powrót do pracy, biura i szkoły!

Startuje pierwsza edycja akcji Logi WORK DAYS

Powrót do pracy, szkoły czy biura może okazać się trudny, zwłaszcza po okresie wakacyjnym, dlatego też Logitech chcąc nam go jakoś umilić, wystartował z pierwszą edycją promocji Logi WORK DAYS. Podczas 12-dniowego okresu promocyjnego, trwającego od 3 do 14 września, producent przedstawi ekskluzywne oferty na klawiatury, myszy, słuchawki, kamery i inne urządzenia, dzięki czemu będziemy mogli spersonalizować nasze miejsce pracy czy nauki.

Logi WORK DAYS to więcej niż tylko wydarzenie promocyjne; to platforma, która umożliwia naszym konsumentom znaczące zwiększenie ich produktywności, kreatywności i komfortu, niezależnie od tego, czy pracują w domu, czy w podróży (…) Jesteśmy podekscytowani, mogąc zaoferować gamę produktów, które nie tylko spełniają wymagania współczesnego życia zawodowego, ale także przyczyniają się do bardziej zrównoważonego i radosnego sposobu pracy. Yalcin Yilmaz, Wiceprezes i Szef Europejskiego Oddziału Logitech

Z racji tego, że każdy użytkownik ma inne wymagania, Logitech przygotował oferty na zróżnicowane produkty, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Jakie produkty będziemy mogli kupić podczas trwającego okresu promocyjnego przygotowanego przez producenta?

Dzięki Logi WORK DAYS produkty Logitech kupisz taniej!

To produkty kupisz taniej! Logitech przygotował atrakcyjne oferty

Dla osób spędzających długie godziny przed komputerem marka Logitech przygotowała promocję na serię MX. Mysz MX Master 3S to kultowe już urządzenie oferujące rozdzielczość do 8K DPI oraz ergonomiczny kształt, gwarantujący komfort podczas kilkugodzinnej pracy. Wyposażono ją w programowalne przyciski i rolkę z technologią MagSpeed do szybkiego i płynnego przewijania.

MX Anywhere 3S to z kolei niewielka mysz pracująca w bezprzewodowej technologii, która może pochwalić się wydajnością, szybkością i wygodą podczas użytkowania. Mysz oferuje niezwykle ciche kliknięcia, a także czuły sensor 8K DPI, zapewniający precyzyjne działanie na każdej powierzchni. Z kolei model Lift to ergonomiczna mysz pionowa, którą zaprojektowana z myślą o redukcji napięcia w nadgarstku. To sprawia, że jest ona idealnym kompanem do długotrwałej pracy przed komputerem. Oczywiście wyposażono ją w przyciski funkcyjne, które za pomocą dedykowanego oprogramowania, możemy dostosować do naszych potrzeb.

Mysz MX Master 3S. Mysz MX Anywhere 3S. Mysz Lift.

MX Keys Mini to bezprzewodowa klawiatura stworzona z myślą o szybkim i precyzyjnym pisaniu, którą dodatkowo wyposażono w możliwość automatyzacji zadań. Ergonomiczny kształt urządzenia sprawa, że pracujemy nie tylko wygodnie, ale także wydajnie. Kolejną klawiaturą, którą można kupić w atrakcyjnej cenie podczas Logi WORK DAYS, jest Wave Keys. Urządzenie o dość niecodziennym, ale ergonomicznym kształcie fali z miękką podpórką na nadgarstki, przyczynia się do naturalnego ułożenia dłoni i komfortowego pisania przez kilka godzin dziennie. W promocji udział bierze także zestaw klawiatury i myszy, Signature Slim MK950. Smukła klawiatura i ergonomicznie wyprofilowana myszka to świetna kombinacja, która nie tylko charakteryzuje się elegancją, ale także funkcjonalnością przydatną podczas pracy.

Klawiatura MX Keys Mini. Klawiatura Wave Keys. Zestaw klawiatury i myszy Signature Slim Combo MK950.

Na promocji można także kupić wysokiej jakości kamerę internetową typu plug&play oferującą jakość Full HD, czyli Brio 300. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczną korekcję światła i mikrofon z redukcją szumów.

Kamera internetowa Brio 300.

Więcej informacji na temat promocji znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł./info. prasowe