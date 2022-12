Zbliża się ostatni, przedświąteczny weekend. Wiele osób pojedzie więc po swoje drzewko. Ale uważaj, za taki transport choinki dostaniesz 500 zł mandatu! Sprawdź, jak uniknąć kary.

Uważaj! Za taki transport choinki dostaniesz 500 zł mandatu!

Nie ma to jak „miło” zacząć święta, prawda? Na pewno nie zapamiętasz Bożego Narodzenia 2022 jako pozytywny czas, jeśli otrzymasz mandat, a przecież wszyscy dobrze wiemy, jak łatwo teraz taki dostać. Ot, wystarczy nie odśnieżyć auta, albo pozbywać się śniegu przy zapalonym silniku. Tak źle i tak nie dobrze. Teraz dochodzi kolejny problem, tym razem związany ze świątecznym drzewkiem, które zapewne planujesz przetransportować do swojego domu.

Zapewne, jeśli zainteresowałeś się tematem, ciekawi cię, czego unikać, by nie dostać wspomnianej kary. Jeszcze przed tym dodam, że wcale nie musi to być 500 zł mandatu. Może on znacznie wzrosnąć i wynosić blisko tysiąc złotych! Tak czy inaczej, osoby, które mają relingi dachowe, mogą umocować drzewko właśnie do nich. Tutaj cenna uwaga – pień musi znaleźć się w kierunku przodu, a nie np. nad bagażnikiem. Dlatego lepszym rozwiązaniem, o ile macie hak, jest opcja wypożyczenia przyczepki, chociaż i tu policjant może się przyczepić. Do czego?

Przede wszystkim, jeśli traficie na „służbistę”, ten dogłębnie przeanalizuje, czy choinka jest przewożona w bezpieczny sposób. Jeśli nie, może wystawić 500 zł mandatu. Doda 200 zł za zasłonięcie świateł oraz 100 zł za to, że np. nie będzie widoczna tablica rejestracyjna. Oczywiście, problem ten dotyczy również przewozu drzewka w aucie. Będziecie jechali z otwartą klapą bagażnika i za duże drzewko zasłoni np. tablicę, możecie mieć pewność, że to przykuje uwagę mundurowych.

Podsumowując, dokładnie sprawdźcie, czy drzewko jest dokładnie zabezpieczone i np. nie spadnie wam z samochodu podczas jazdy. To wpływa nie tylko na wasz portfel, ale i bezpieczeństwo. A to przecież jest najważniejsze. Wesołych Świąt!