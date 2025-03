JAECOO 7 Super Hybrid przejechał 1236 km. TDI się zaśmiało

Dostałem dziś ciekawą wiadomość. JAECOO 7 Super Hybrid przejechał rekordowe dla tego auta 1236 km na jednym zbiorniku paliwa i na pełnym ładowaniu baterii. Tak się akurat składa, że wczoraj odebrałem Superb z 2.0 TDI i wiecie co? Nikt nie napisał o tym, że ten model na pełnym baku przejedzie ponad 1300 km. Serio, to żaden wyczyn dla diesla, który potrafi zużywać poniżej 5 litrów na 100 km.

Najbardziej cieszy mnie to, że producenci widzą, że człowiek nie chce być ograniczony do 300 kilometrów. Pomijając tych dziwnych fanatyków, którym to nie przeszkadza i co chwilę stają przy ładowarce. Wygląda na to, że w końcu dociera do nich to, że to nie auto na prąd, a ewentualna hybryda ma sens. Rzecz jasna, nijak się ma to do diesla, który potrafi takie wyniki wykręcić bez „jazdy na rekord”, „o kropelce”. Jeśli mamy porównywać rekordy to przykładowo… Passat z 1.6 TDI przejechał 2400 km na jednym zbiorniku. Jadąc Skodą Superb wyposażoną w 2-litrowego diesla i 7-biegowy automat. Zasięg na pełnym zbiorniku to 1300 km. Wróćmy jednak do bohatera tej publikacji, bowiem co by nie mówić, tu także należą się pochwały.

JAECOO 7 Super Hybrid z rekordem zasięgu

Samochód był testowany na trasie Madryt – La Corunia. Nie jest to łatwy odcinek, bowiem mówimy o dużych różnicach wysokości oraz trudnych warunkach pogodowych, jakie panują w Hiszpanii. Auto osiągnęło zasięg na poziomie 1236 km. Zużycie paliwa wynosiło 5 litrów na 100 km. Warto wspomnieć również, że nie jest to pierwszy i najlepszy rekord tego modelu. Musimy „przenieść się” do Południowo-Wschodniej Azji, bowiem tam, na trasie Malezja – Singapur – Tajlandia J7 SHS przejechał aż 1427,5 km na jednym zbiorniku i pełnym ładowaniu baterii. To właśnie ten wynik zachęcił przedsiębiorstwo OMODA & JAECOO by sprawdzić możliwości tego modelu w europejskich warunkach.

Technologia Super Hybrid

Trzeba przyznać, wynik, jaki osiągnął ten model może nieco „zestresować” konkurencję, ale chyba o to chodziło. Model został wyposażony w benzynowy silnik o pojemności 1.5 litra, który generuje 143 KM (215 Nm momentu obrotowego) i współpracuje z elektrycznym silnikiem trakcyjnym o mocy 204 KM (310 Nm momentu obrotowego). Producent zainstalował w tym modelu baterię o pojemności 18,3 kWh.

Podczas hiszpańskich testów auto musiało zmagać się z dużymi, górskimi przewyższeniami, częstym hamowaniem i przyspieszaniem w ruchu miejskim oraz silnymi wiatrami, a nawet opadami śniegu. Samochód elektryczny w takich warunkach musiałby być ładowany kilkukrotnie. Tu widzimy przewagę hybrydy nad takim rozwiązaniem. Finalnie, testerzy osiągneli spalanie na poziomie 5 litrów na 100 kilometrów. Co ciekawe, w azjatyckim teście auto zużyło tylko 3,5 litra na 100 kilometrów.

Kiedy premiera JAECOO 7 Super Hybrid w Polsce?

Tak naprawdę już ten model debiutuje na polskim rynku w dwóch wersjach wyposażenia: Select, która kosztuje 159 900 zł, a także Exclusive za 169 900 zł. W obu przypadkach mamy napęd na przód oraz skrzynię automatyczną 1DHT, która jest dedykowana dla samochodów z napędem hybrydowym. Jeśli chcecie poznać szczegóły, odsyłam na stronę producenta: https://www.omodajaecoo.pl/.