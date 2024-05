Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500 uratują Twój sprzęt!

Wiosna i lato są pięknymi porami roku. Warto jednak mieć na uwadze to, że w tym okresie pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Niestety, skutki burzy mogą być dla naszego sprzętu fatalne. Całe szczęście istnieje rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo urządzeń. Mowa o zasilaczach awaryjnych UPS Newell Force LI-600, LI-1000 oraz LI-1500. Co to jest i dlaczego powinieneś zainwestować w tego typu rozwiązanie? Postaram się wyjaśnić.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Burza idzie, wyłączaj ten komputer!

Zapewne pamiętasz, że podczas burzy słyszałeś słowa rodziców: “wyłączamy wszystkie urządzenia”. Dlaczego? Po co? Wiedziałeś tylko, że wyładowania mogą spalić sprzęt. I faktycznie, tak mogło być. Warto wspomnieć również o tym, że niebezpieczeństwa związane z prądem mogą się wydarzyć nie tylko przez pioruny. Praktycznie w każdej chwili może pojawić się skok napięcia lub przerwa w dostawie prądu. Efekt? Sprzęt wyłącza się, przez co tracisz wynik swojej pracy, a w najgorszym przypadku, przez przepięcia może dojść do zwarcia elektroniki, czego efektem będzie poważna awaria. Fakt, instalacje elektryczne są coraz lepsze, a zabezpieczenia, które stosują elektrycy są coraz skuteczniejsze, jednak zawsze istnieje obawa pojawienia się przepięcia.

Zabezpiecz się, by spać spokojnie

Tak, wiem – trochę nastraszyłem ale pamiętaj: “przezorny, dwa razy ubezpieczony”. Dlatego lepiej się zabezpieczyć, niż później płakać po fakcie, kiedy już stracisz efekt swojej pracy i będziesz musiał wymienić sprzęt, który przecież do najtańszych nie należy. Przysłowiowo “dmuchając na zimne” sugeruję, aby pozyskać zasilacz awaryjny UPS. Miałem okazję przetestować trzy modele polskiego producenta – Newell. To marka, która od lat produkuje niezawodne urządzenia. Przeanalizowałem trzy zasilacze awaryjne UPS, które mogą zabezpieczyć nasz sprzęt przed przepięciami. Mowa o Newell Force LI-600, LI-1000, a także LI-1500. Przyjrzyjmy się im bliżej, zaczynając od bardzo ważnego elementu – specyfikacji technicznej.

Zasilacz awaryjny UPS przyda się zarówno w domu, jak i w firmie

Wspominam ciągle o burzach, przepięciach i komputerach w domu. Możesz więc dojść do wniosku, że jest to sprzęt przeznaczony głównie do klientów indywidualnych. Oczywiście, nic z tych rzeczy! Zasilacz awaryjny powinien być wręcz obowiązkowym elementem wyposażenia każdego przedsiębiorstwa. Dlaczego? Rzecz jasna, chodzi o bezpieczeństwo bardzo cennych danych, jak i sprzętu. Dlatego też za chwilę zobaczysz, że UPS-y Newell posiadają złącza RJ-45, które oferują ochronę przeciwprzepięciową łącza internetowego. Bierz również pod uwagę to, że zwarcia mogą zniszczyć wszelaki sprzęt w firmie. Mam na myśli monitor, kasę fiskalną, router. A co, jeśli zabraknie prądu, a ktoś będzie “kręcił się” wokół przedsiębiorstwa? Monitoring CCTV musi być stale podpięty do zasilania. Router również.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Zasilacze awaryjne UPS marki Newell. Właściwości techniczne

Główne różnice pomiędzy poszczególnymi modelami sprowadzają się do mocy, akumulatora oraz czasu pracy i ładowania. Oczywiście, każdy z modeli jest urządzeniem typu offline. Takie zasilacze awaryjne są zasilane bezpośrednio z sieci, natomiast akumulatory są automatycznie podładowywane niewielkim prądem, jeśli jest to potrzebne. Modele oferowane przez Newell cechuje technologia line-interactive. Co to oznacza? Jest to w pewnym stopniu ulepszony UPS typu offline. Ma on wykorzystać transformator falowników w przypadku pracy akumulatorowej, a także podczas jego doładowywania, kiedy pracuje w sieci. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, odsyłam do Wikipedii.

Newell Force LI-600

Moc pozorna: 600 VA

Moc: 360 W

Typ akumulatora: VRLA 12 V – 7 Ah

Zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

Zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 VAC + 5 VAC

Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz

Czas przełączenia: od 4 do 6 ms (max 10 ms)

Czas podtrzymania: od 3 do 20 minut

Czas ładowania: 3 – 6 h (do 90% pojemności)

Hałas: poniżej 45 dB

Kształt napięcia wejściowego: modyfikowana sinusoida

Gniazda: 2 x schuko (standardowe gniazdo z uziemieniem), 1 x USB, 2 x RJ-45

Wymiary: 305 x 85 x 141 mm

Waga: 4,9 kg

Newell Force LI-1000

Moc pozorna: 1000 VA

Moc: 500 W

Typ akumulatora: VRLA 12 V – 9 Ah

Zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

Zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 VAC + 5 VAC

Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz

Czas przełączenia: od 4 do 6 ms (max 10 ms)

Czas podtrzymania: od 3 do 20 minut

Czas ładowania: 4 – 6 h (do 90% pojemności)

Hałas: poniżej 45 dB

Kształt napięcia wejściowego: modyfikowana sinusoida

Gniazda: 2 x schuko (standardowe gniazdo z uziemieniem), 1 x USB, 2 x RJ-45

Wymiary: 305 x 85 x 141 mm

Waga: 5,8 kg

Newell Force LI-1500

Moc pozorna: 1500 VA

Moc: 900 W

Typ akumulatora: VRLA 12 V – 9 Ah

Zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

Zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 VAC + 5 VAC

Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz

Czas przełączenia: od 4 do 6 ms (max 10 ms)

Czas podtrzymania: od 3 do 20 minut

Czas ładowania: 4 – 6 h (do 90% pojemności)

Hałas: poniżej 45 dB

Kształt napięcia wejściowego: modyfikowana sinusoida

Gniazda: 2 x schuko (standardowe gniazdo z uziemieniem), 1 x USB, 2 x RJ-45

Wymiary: 345 x 122 x 192 mm

Waga: 10,6 kg

Szczegółowe informacje techniczne na temat poszczególnych modeli można znaleźć na stronie polskiego producenta – Newell.

Przyjrzyjmy się bliżej zasilaczom awaryjnym UPS marki Newell

Tak, wiem – po co podziwiać zasilacz. Ma on spełniać swoje zadanie, a więc zabezpieczać nasz sprzęt przed awarią, dlatego zazwyczaj go podłączamy, analizujemy czy działa dobrze i zapominamy o nim. Zupełnie jak w przypadku routera. Tak czy inaczej, warto sprawdzić co przygotował dla nas polski producent tego typu rozwiązań.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Każdy z zasilaczy, które dotarły do naszej redakcji pokryto czarnym lakierem. Na froncie widnieje spory wyświetlacz prezentujący parametry pracy. Jest tam także przycisk, którym uruchamiamy UPS. Poniżej ulokowano logo producenta. Boczne ścianki posiadają otwory, które mają za zadanie odprowadzać ciepło generowane przez podzespoły. Przejdźmy do tylnej – najważniejszej części zasilacza. Znajdziemy tam dwa porty RJ-45, USB, dwa gniazda schuko (lub trzy, w zależności od modelu, który kupiliśmy), a także bezpiecznik, który w razie potrzeby możemy łatwo wymienić. Oczywiście, ulokowano tam także przewód, który podłączamy do sieci. Jest on tam zainstalowany na stałe. Nie da się go przypadkowo odpiąć. Zaglądając do wnętrza obudowy zauważyłem wysoką jakość wykonania i odpowiednio dobrane podzespoły. Zdecydowanie, producent przyłożył się mocno do produkcji tych UPS-ów.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Zasilacze awaryjne UPS Newell Force LI w praktyce

Komputer, monitor, router, urządzenia CCTV – to wszystko świetnie sprawdzi się podczas współpracy z zasilaczem awaryjnym UPS marki Newell. Trzeba jednak pamiętać o tym, że sprzęt ten nie jest przeznaczony do pracy z urządzeniami peryferyjnymi oraz RTV i AGD. To oznacza, że nie możemy podłączać do niego drukarek, czajników, odkurzaczy, wentylatorów, lodówek czy suszarek do włosów. Nie możemy również używać go z takimi urządzeniami, które mają grzałki oraz silniki elektryczne. Dlaczego? Podłączenie może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia UPS. Kiedy już podłączymy sprzęt, możemy zainteresować oprogramowanie monitorujące Power Manager II. Wystarczy włączyć stronę i podczas instalacji podać numer seryjny urządzenia.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że przed wyborem odpowiedniego zasilacza awaryjnego, należy przeanalizować jaka moc będzie nam potrzebna. Na ekranie, który ulokowano na froncie będziemy mogli dostrzec dane dotyczące zasilania i stanie pracy. Finalnie możemy być pewni, że sprzęt będzie chroniony przed zwarciem czy przeciążeniem. Szczególnie, że producent chwali się tym, że czas przełączenia trwa zazwyczaj od 4 do 6 milisekund, co jest świetnym wynikiem. Oczywiście, gdy zabraknie prądu, będziemy mogli liczyć na podtrzymanie, które w zależności od obciążenia może trwać od trzech do dwudziestu minut. To oznacza, że będziesz spokojnie mógł zapisać swoją pracę i bezpiecznie wyłączyć sprzęt.

Newell Force LI-600, LI-1000 i LI-1500. Zasilacze awaryjne UPS.

Szczerze? Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez zasilacza awaryjnego

Niezależnie od tego, który z trzech modeli będzie odpowiadał Twoim wymogom, jednego jestem pewny – będziesz zadowolony. Przekonałem się, że zasilacze awaryjne UPS polskiego producenta – Newell to solidnie wykonany sprzęt, który uchroni Cię przed przepięciami i problemami z dostępem sieci energetycznej. W razie kłopotów, wymiana bezpiecznika jest bardzo prosta, a w zestawie otrzymujemy drugi – awaryjny. Podłączenie do sieci? Banalne. Monitorowanie? Poradzi sobie z nim nawet laik komputerowy. Użyta technologia? Najwyższej klasy, dzięki czemu możesz być pewny stabilnym napięciem, bowiem Newell Force zapobiega szkodliwym skokom i spadkom.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca zasilacze awaryjne UPS Newell Force LI-600, LI-1000 oraz LI-1500.

Materiał powstał przy współpracy z marką Newell.