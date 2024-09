Zegarki Victorinox z nowej serii zachwycają stylem

Jeśli poszukujesz stylowego i eleganckiego zegarka wyróżniającego się kompaktowym wymiarem i automatycznym naciągaczem to zegarki Victorinox z najnowszej serii I.N.O.X. zostały stworzone właśnie z myślą o Tobie.

Stylowe i kompaktowe zegarki Victorinox z najnowszej serii

Dla wielu zegarek jest nieodłącznym elementem garderoby, bez którego nie ruszają się na krok. Czasomierze Victorinox łączą w sobie nienaganny styl, praktyczność i solidność wykonania poprzedzoną ponad 100-letnim doświadczeniem. Po niedawnej premierze I.N.O.X. Chrono firma rozszerza swoją popularną kolekcję o modele I.N.O.X. Automatic i I.N.O.X. Small.

Zarówno I.N.O.X. Automatic, jak i I.N.O.X. Small to modele o kompaktowych rozmiarach, łączące w sobie siłę i wyszukaną elegancję. Model Automatic oferowany jest w bogatej palecie kolorów i różnych kombinacjach materiałowych, a jego koperta może być wykonana ze stali szlachetnej lub karbonu. W przypadku wersji karbonowej mówimy także o prezencie! Do zestawu dołączona jest specjalna edycja szwajcarskiego scyzoryka oficerskiego z czarnymi narzędziami i matowymi okładzinami. Wyróżnia go to, że nie można go dostać oddzielnie.

Zegarki I.N.O.X. Automatic i I.N.O.X. Small zachwycają stylem i wykonaniem.

Z kolei zegarek I.N.O.X. Small cechuje się elegancką gamą kolorów, a także kopertą wykonaną z wytrzymałej stali nierdzewnej. Pomimo mniejszych rozmiarów, model ten oferuje wszystkie funkcje znajdujące się w większych zegarkach objętych obietnicą jakości Victorinox: datownik, zabezpieczenie antymagnetyczne, odporność na wstrząsy i wodoszczelność.

Wzór oddający hołd historii

Zegarki Victorinox to nie tylko styl i elegancja, ale także hołd historii. Każdy model z kolekcji I.N.O.X. Automatic to odkrycie na nowo popularnego wzoru Alox, który znajduje się na okładzinie popularnych scyzoryków firmy – stanowią one swego rodzaju hołd dla kultowego szwajcarskiego scyzoryka znanego na całym świecie. Karbonowe modele czerpią natomiast inspirację z nieziemskich górskich pejzaży i sielankowych dolin zdobiących Szwajcarię. Wyraziste kształty i zakrzywienia, które zdobią kopertę zegarka I.N.O.X. Automatic, w połączeniu z sylwetką charakterystycznego pierścienia, sprawia, że model wygląda, jakby był wyrzeźbiony przez ostry scyzoryk.

Zegarki Victorinox z nowej serii zachwycają stylem

Przeciwwaga sekundnika to także nawiązanie do kształtu szwajcarskiego scyzoryka, który jest nieodłączną i integralną częścią historii firmy. Producent zastosował w zegarkach także skuteczną ochronę antymagnetyczną w mechanizmach kwarcowych, której zadaniem jest zagwarantowanie precyzyjności, punktualności i niezawodności podczas codziennego korzystania z zegarka. Każdy model posiada także certyfikat ISO potwierdzający ich wodoszczelność i odporność na wstrząsy, dzięki czemu, niezależnie od warunków zewnętrznych i aktywności, użytkownik może cieszyć się wielką swobodą korzystania.

Mistrzowskie wykonanie

Można produkować zegarki, ale można też je tworzyć i tym właśnie zajmuje się Victorinox. Firma posiada ogromne, ponad 100-letnie doświadczenie i wiedzę fachową w dziedzinie industrializacji i obróbki stali, dlatego też zegarki Victorinox są tak wyjątkowe. Stopniowy proces produkcji zegarków został odpowiednio zoptymalizowany, a wszystko zaczęło się w 2014 roku, przy okazji premiery pierwszego modelu z serii I.N.O.X. Wtedy rozpoczęto produkcję komponentów wewnętrznych, a kolejnym krokiem było jej ulepszenie i rozszerzenie o inne elementy ze stali nierdzewnej i metalu.

Warto także zaznaczyć, że w międzyczasie szwajcarska marka podjęła się trudnego zadania – produkcji komponentów tytanowych. Z kolei karbonowe elementy wytwarzane są przez lokalnych producentów, dlatego też wszystkie zegarki Victorinox projektowane, produkowane, składane i poddawane są testom w fabryce marki w Szwajcarii – Watch Competence Center w Delémont.

Pomimo tego, że doświadczenie związane z obróbką stali Victorinox opiera się na wiedzy dotyczącej produkcji scyzoryków, to marka z sukcesem wykorzystuje je w sztuce zegarmistrzowskiej. Na wielu etapach produkcji korzysta się z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jednak ludzka ręka jest równie ważna, np. w produkcji ręcznie szlifowanych koper, które znajdziemy w zegarkach marki. Wiedza, doświadczenie i dbałość o szczegóły, a także specjalistyczne umiejętności są niezwykle kluczowe w tworzeniu zegarów. Personel czuwa nad jakością produkcji, przeprowadzając szczegółowe i rygorystyczne kontrole.

Wybierz zegarek, który jest Twoim odbiciem

Wzornictwo oraz bezkompromisowość w zakresie jakości jest odzwierciedleniem specjalistycznej wiedzy Victorinox. Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją, co tylko potwierdza wysoką jakość marki.

Wszystkie modele z najnowszej serii zegarków Vicorinox I.N.O.X. oferowane są z szeroką gamą pasków, a nowy system umożliwia szybką zmianę paska bez użycia narzędzi. Wykorzystanie tego rozwiązania sprawia, że zegarek można personalizować, aby pasował do stylu naszego ubioru, bądź aktywności. Wśród pasków znajdziemy paski paracord, kauczukowe, skórzane, drewniane i nie tylko.

Zegarki Victorinox są do kupienia w salonach specjalistycznych oraz w sklepach stacjonarnych marki oraz online.