Zieliński dogadał się z nowym klubem. Transfer tuż, tuż!

Piotr Zieliński dogadał się z nowym klubem, w którym będzie zarabiał ogromne pieniądze. Polak, pomimo tego, że wygrał mistrzostwo Włoch z Napoli po ponad 30-latach posuchy, proszony był o obniżenie zarobków. W nowym klubie będzie zarabiał prawie 14 milionów euro za sezon! Niestety, wydaje się, że będzie to zjazd pod kątem piłkarskim.

Zieliński dogadał się z nowym klubem

Piotr Zieliński ma 28-lat i zdobył właśnie mistrzostwo Włoch z Napoili, które czekało na ten moment ponad 30 lat. Niestety, pomimo tego sukcesu i roli, jaką ogrywał polski pomocnik, włoski klub rozglądał się za transferem zawodnika, a jeśli to by się nie udało, to o obniżenie zarobków. Padło na tę pierwszą opcję.

Piotr Zieliński znalazł nowy klub i będzie nim arabski Al-Ahli, w którym polski zawodnik będzie mógł liczyć na ogromne zarobki. Jak podają włoskie media, ofensywny pomocnik reprezentacji Polski w nowym klubie ma zarabiać 13,5 miliona euro, co jest ogromną kwotą. Pozostaje jednak kwestia dogadania się klubów.

Z Włoch do Arabii Saudyjskiej

Gra w lidze z Arabii Saudyjskiej staje się w ostatnich tygodniach niezwykle popularna. Wszystko zapoczątkował Cristiano Ronaldo, który z Manchesteru United przeniósł się do Al-Nassr. Teraz posypała się wielka lawina nazwisk, które również zagrają w tej lidze. Karim Benzema, N’Golo Kante czy wiele innych nazwisk, które w europejskim futbolu znaczą bardzo dużo. Piotr Zieliński dogadał się z Al-Ahil i dołączy do tej plejady gwiazd.

Napoli za Polaka żąda 30 milionów euro, a na ten moment oferta zaproponowana przez Al-Ahil wynosi 27 milionów euro. Różnica jest mała, więc prędzej czy później obie strony dojdą do porozumienia. Pomimo tego, że do ligi arabskiej przechodzą naprawdę głośne nazwiska, to większość z nich jest już albo nękana przez kontuzje lub w wieku niebezpiecznie zbliżającego się do sportowej emerytury. Bez wątpienia dla Zielińskiego będzie to spadek pod względem poziomu ligi. A jeszcze nie tak dawno mówiło się, że “Zielu” przeniesie się do Premier League.

