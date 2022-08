Znając ten język możesz zarobić 26 tys. zł! Brakuje chętnych!

Eksperci mówią jasno. Znając ten język możesz zarobić 26 tys. zł! Na start, „juniorzy” mogą liczyć nawet na 10 tysięcy złotych miesięcznie. Co ciekawe, brakuje chętnych, a eksperci – szczególnie z Polski – są bardzo doceniani.

Wszystko za sprawą bardzo szybkiego rozwoju branży gamingowej. Wydaje mi się, że pandemia COVID-19 również ma w tym swój udział. Ludzie częściej zostają w domach, a przez to szukają rozrywki na swoich komputerach. z resztą, liczby nie kłamią. Raport „The Game Industry in Poland 2021” sugeruje, że rynek gamingowy rośnie o 30% rok do roku. To oznacza, że osoby znajdące języki JavaScript czy TypeScript mogą zarobić naprawdę dobre pieniądze. Mowa o kwotach rzędu 26 tysięcy złotych miesięcznie!

Sama branża warta będzie pod koniec bieżącego roku około 196,8 mld dolarów. Jak sugeruje Jacek Mrzygłód z firmy Evolution, do 2027 roku kwota ta wzrośnie do 652,5 mld dolarów! Widać więc jak ogromny potencjał tkwi w gamingu. W związku z tym, programiści naprawdę mogą znaleźć coś dla siebie. Gry są opracowywane przy użyciu szerokiej gamy technologii i chociaż tradycyjne języki, takie jak C++, są powszechne, widzimy, że tworzenie gier w językach wyższego poziomu, takim jak TypeScript, ma wiele zalet – mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.

Szukasz pracy w gamingu? Zacznij uczyć się JavaScript i TypeScript

No Fluff Jobs, portal z ofertami pracy IT sugeruje, że 8,1 procent ogłoszeń wymagała znajomości JavaScript, a także TypeScript. Programiści, którzy znają te języki będą mogli cieszyć się naprawdę dobrymi zarobkami. Portal analizuje, że Senior przy B2B może zarobić od 18,4 do 26 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli zdecyduje się na umowę o pracę, mowa o kwotach rzędu 15 – 21 tys. zł brutto.

To właśnie dlatego wiele osób decyduje się odmienić swoje życie i przebranżowić. Pamiętajmy, że udział w jakimś szybkim kursie nie oznacza, że za kilka miesięcy będziecie zarabiali „miliony”. Programowanie to ciężka praca i wymagająca praca. Nie ma opcji, by ktoś, kto np. całe życie zajmował się handlem, nagle po odbyciu kursu będzie dobrym programistą. OK, mogę się mylić, bo zapewne jakiś mały procent osób odnajdzie się w IT, jednak nie oszukujmy się, to raczej mała szansa. Tak czy inaczej, warto dodać, że Junior, który zna JavaScript będzie mógł zarobić od 6 do 10 tysięcy złotych – zakładając, że zgodzi się na kontrakt B2B. Z kolei w przypadku umowy o pracę mowa o 5 – 8,4 tys. zł brutto.