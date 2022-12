Pojawił się długo wyczekiwany przez wiele osób, w tym i przeze mnie, cennik Hondy Civic Type-R 2023. Cena w porównaniu do poprzedniej generacji zwala z nóg. Ale prawdę mówiąc, moim zdaniem, wcale nie jest tak drogo. To chyba ostatni nie wspomagany elektrycznym silnikiem hot-hatch na rynku, który bagatela zmiata konkurencję.

Cennik Hondy Civic Type-R 2023

Ale do rzeczy, bo tanio to już było, jak to mówią co po niektórzy. Nowy model otwiera kwota rzędu 250 tysięcy złotych. Całkiem sporo, w porównaniu do poprzedniej generacji, która u kresu swojej produkcji dostępna była za niecałe 180 tysięcy. Nawet konkurencja w postaci jeszcze niedawno oferowanej Megane RS czy Hyundaia i30N nie jest tak droga jak nowa Honda Civic Type-R. Nie ma co się dziwić. Auto posiada legendarny już silnik VTEC i w tym przypadku moc 330 koni mechanicznych.

Co ciekawsze, z tego co udało mi się zaobserwować, to cena wyjściowa już w zasadzie jest ceną końcową. Nowy model praktycznie dostępny jest jedynie w dwóch wersjach, przy czym ta druga posiada wyłącznie dodatkowo elementy z włókna węglowego. Dodatkowy lakier perłowy czy Championship White to wydatek rzędu jedynie 3000 złotych.

cennik Hondy Civic Type-R 2023

Moim zdaniem jak na samochód oferujący takie osiągi, jest to idealne rozwiązanie dla tak zwanych purystów motoryzacyjnych. Ta cena wcale nie jest aż nadto wygórowana. Jest to przednionapędowy hot-hatch z manualną, 6-biegową skrzynią, który przyspiesza 0-100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 275 km/h. Jedynym minusem będzie prawdopodobnie ograniczona produkcja i długi czas oczekiwania sięgający nawet do 2 lat. A skąd to wiem? Bo sam już sobie nowego Civica Type-R zamówiłem.

A tak wygląda mój Civic Type-R.