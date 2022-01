Znamy ceny abonamentu Disney+ w Polsce!

Disney+ to usługa streamingowa, która wkrótce trafi do Polski. Dotychczas nie była ona u nas dostępna, dlatego też wielu fanów czeka na uruchomienie tej platformy. Do sieci wyciekły ceny abonamentu, który ma obowiązywać w Polsce.

Usługa Disney+ wkrótce trafi do Polski

Platforma Disney+ została uruchomiona w 2019 roku, jednak do tej pory mieszkańcy Polski nie mieli jak w legalny sposób korzystać z jej usług. Wkrótce jednak się to zmieni, ponieważ platforma amerykańskiego giganta wkrótce trafi do naszego kraju. Sugeruje się, że stanie się to w okolicach okresu wakacyjnego.

Sugestie te stają się coraz bardziej prawdopodobne, ponieważ redakcja Spider’s Web otrzymała ciekawą wiadomość od czytelnika zamieszkującego Holandię. W momencie próby zakupu abonamentu do platformy Disney+ użytkownik zobaczył cennik w złotówkach. Mówimy tutaj oczywiście o pomyłce holenderskiego oddziału serwisu, jednak wydaje się, że właśnie takie ceny będą obowiązywać w naszym kraju.

Jak prezentuje się cennik?

Sugerując się informacjami wyświetlającymi się w holenderskiej usłudze Disney+, cena abonamentu to 39,99 złotych miesięcznie. Osoby, które będą chciały zapłacić za roczny abonament z góry, będą musiały przygotować się na wydatek 399,99 PLN, co daje nam około 33 złote za miesiąc. Wygląda na to, że ceny subskrypcji nie będą strasznie wygórowane.

Dla porównania abonament Premium w serwisie Netflix kosztuje 60 złotych. Do uzyskania dostępu do biblioteki HBO Go jesteśmy zmuszeni zapłacić 24,90, zaś Prime Video to wydatek rzędu 25,99 złotych co miesiąc. Warto jednak zaznaczyć, że na platformie Disney+ znajdziemy produkcje, które rzadko dostępne są na innych platformach. Mowa tutaj oczywiście o serii filmów i seriali z uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz Marvela, czy oryginalnych animacji Disney’a.

Ceny podane w informacji nie są w żaden sposób potwierdzone.

Źródło: Spider’s Web