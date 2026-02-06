Polacy w 2026 wybierają telewizory OLED. Sprawdzamy jakie

Telewizory OLED są dziś pierwszym wyborem Polaków. Sprawdzamy, które modele cieszą się największą popularnością i dlaczego właśnie one trafiają do domów. Jeśli ktoś myślał, że w Polsce nadal króluje zasada „byle było tanio” to wygląda na to, że czasy się zmieniają. Jak podaje producent – telewizory Samsung OLED cieszą się dużym zainteresowaniem u kupujących, a do najchętniej wybieranych modeli – należą S90F i S85F. Co więcej, ich wersje z przekątną 65 cali znalazły się wśród najczęściej wybieranych telewizorów w Polsce.

Polacy bardzo chętnie wybierają telewizory OLED marki Samsung.

To dość wyraźny sygnał, że coraz częściej sięgamy po rozwiązania premium, które mają dawać nie tylko „ładny obraz”, ale też nowoczesne technologie, funkcje i design. Czyli telewizor przestaje być po prostu ekranem w rogu pokoju, a staje się pełnoprawnym elementem domowego centrum rozrywki. Trochę jak lodówka z Wi-Fi – niby nie jest niezbędna, ale jak już jest, to człowiek się przyzwyczaja.

Samsung OLED S90F: więcej mocy, więcej szczegółów

Samsung OLED S90F dostępny jest w aż sześciu rozmiarach przekątnych ekranu: 42”, 48”, 55”, 65”, 77” i 83”. Czyli wybór jest naprawdę szeroki – od opcji bardziej kompaktowej po wersję, która w salonie robi efekt „wow” już samym rozmiarem. Przykładowo model EQ55S90F kosztuje w Media Expert około 5200 zł.

Sercem S90F jest procesor Samsung AI NQ4 Gen3, który wykorzystuje 128 sieci neuronowych do analizowania treści w czasie rzeczywistym. Brzmi poważnie, ale idea jest prosta: telewizor ma na bieżąco „ogarniać” to, co oglądamy i poprawiać jakość obrazu. Ważnym elementem jest tu Skalowanie AI 4K Pro. Dzięki temu nawet materiały pochodzące z serwisów streamingowych czy tradycyjnej telewizji, które nie są dostępne w rozdzielczości 4K, mają zyskać wyraźniejszy obraz i bogatsze detale. W efekcie można liczyć na dobrą jakość obrazu zarówno podczas filmowych seansów, jak i przy zwykłym oglądaniu programów telewizyjnych czy transmisji sportowych.

TV Samsung OLED świetnie sprawdza się w grach.

HDR+, mocniejszy kontrast i kolory „na serio”

S90F wykorzystuje technologię OLED HDR+, która zapewnia wyjątkową głębię obrazu, intensywność kolorów oraz wysoki kontrast. To właśnie dzięki temu OLED kojarzy się z tym „efektem”, kiedy czerń jest naprawdę czarna, a jasne elementy scen nie wyglądają jak jedna wielka biała plama.

Ta technologia sprawia, że czerń ma być absolutnie głęboka, a jasne elementy scen wyraźniejsze – bez ryzyka prześwietleń. Dodatkowo funkcja Color Booster Pro wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy ekspresji kolorów. Dzięki temu każda scena ma być bardziej żywa i dynamiczna. Czyli: więcej „wow”, mniej „czemu to wygląda tak płasko?”.

TV OLED marki Samsung cechuje się wysoką częstotliwością odświeżania.

S85F: spokojniejsza opcja, ale nadal OLED

Drugi model, który znalazł się wśród najchętniej wybieranych, to Samsung OLED S85F. Ten telewizor dostępny jest w czterech przekątnych: 55”, 65”, 77” i 83”. Czyli tutaj producent wyraźnie celuje w osoby, które chcą już większego ekranu, a nie „telewizora do małego pokoju”.

Podobnie jak S90F, Samsung OLED S85F też stawia na poprawę obrazu w czasie rzeczywistym.Za działanie odpowiada procesor Samsung AI NQ4 Gen2 z Skalowaniem AI 4K, które ma poprawiać jakość treści. S85F wykorzystuje też OLED HDR oraz Wzmocnienie Głębi Obrazu – czyli funkcje, które mają podkręcać kontrast i detale, np. w filmach przyrodniczych

Płynność w grach: 120 Hz, 144 Hz i mniej nerwów

S90F i S85F zostały stworzone z myślą nie tylko o wielbicielach filmów, lecz także o graczach – zarówno korzystających z konsol, jak i komputerów PC. I to jest w sumie logiczne, bo dziś telewizor w salonie często pełni rolę ekranu do wszystkiego: filmów, sportu, YouTube’a, a wieczorem… gry.

Oba modele mają tu konkretne możliwości: S85F obsługuje 4K przy 120 Hz, a S90F 4K przy 144 Hz. Do tego dochodzą funkcje typowo gamingowe, czyli VRR – Variable Refresh Rate oraz ALLM – Auto Low Latency Mode. W S90F dodatkowo pojawia się zgodność z AMD FreeSync Premium Pro, co ma pomagać utrzymać płynny obraz bez rozrywania klatek. W praktyce ma to po prostu oznaczać jedno: mniej irytacji, więcej płynności – nawet wtedy, kiedy na ekranie dzieje się totalny chaos.

Smukły czy opływowy? Dwa podejścia do designu

W obu modelach widać też nacisk na wygląd. Telewizory Samsung OLED S90F i S85F wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, które ma łączyć estetykę z funkcjonalnością.

Model S90F prezentuje się wyjątkowo smukło dzięki konstrukcji LaserSlim Design. Ultra smukły profil i minimalistyczna ramka sprawiają, że ekran wydaje się niemal pozbawiony obudowy, a telewizor ma harmonijnie wtapiać się w przestrzeń salonu. Z kolei S85F zaprojektowano z wykorzystaniem Contour Design, którego celem jest podkreślenie elegancji i płynności formy. Telewizor ma opływową konstrukcję, dzięki której wygląda lekko i harmonijnie w każdym pomieszczeniu.

Dolby Atmos i Q-Symphony: dźwięk też ma znaczenie

W obu modelach jest Dolby Atmos, czyli dźwięk przestrzenny, który ma dawać bardziej „otulające” wrażenie – od odgłosów tła po mocniejsze momenty w muzyce czy filmach. Do tego dochodzi Q-Symphony, czyli opcja dla tych, którzy mają soundbar Samsunga (np. HW-Q930F). Dzięki niej telewizor i soundbar mogą grać jednocześnie jako jeden zestaw, co ma dawać szerszą i pełniejszą scenę dźwiękową.

Tizen, aktualizacje i Knox

Oba modele działają na Tizen Smart TV, więc z założenia mają być po prostu wygodnym centrum do streamingu i aplikacji VOD. Samsung podkreśla też, że system może być – w zależności od platformy – aktualizowany przez 7 lat, czyli raczej nie jest to sprzęt „na chwilę”. Do tego dochodzi Samsung Knox, zabezpieczenia, które mają chronić telewizor przed zagrożeniami z sieci i nieautoryzowanym dostępem. W skrócie: Smart TV ma być smart, ale bez dodatkowych niespodzianek.

Podsumowując

S90F i S85F to jedne z tych modeli, które w Polsce po prostu złapały dobry moment – i widać to po tym, jak często pojawiają się w wyborach kupujących. A że najpopularniejsza jest wersja 65 cali, to wygląda na to, że Polacy już dawno przestali udawać, że „mniejszy też wystarczy”.

