Zostawił 20 mln funtów, tylko dlatego, żeby uciec z Arsenalu!

Wszyscy, nawet fani Arsenalu zgodzą się z tym, że klub od kilku lat nie jest nawet blisko czołówki ligi. Wątpliwe transfery za naprawdę duże pieniądze nie dadzą wyników. Po kilku latach Willian przeniósł się z Chelsea do innej części Londynu. Teraz jednak rozwiązał kontrakt z Arsenalem, a nowe informacje dotyczące zerwania umowy są dość szokujące. Arsenal Londyn ma spore kłopoty.

Brazylijczyk zawiódł oczekiwania

Czy gdyby na stole leżało 20 milionów funtów za dwa lata pracy, zrezygnowałbyś, tylko po to, aby uciec z obecnej firmy? Próbowałem odpowiedzieć sobie na takie pytanie, jednak nie znalazłem odpowiedzi. Dla mnie było to pytanie retoryczne, Willian dokonał takiej decyzji. W 2020 roku Arsenal oraz brazylijski napastnik doszli do porozumienia w sprawie trzyletniego kontraktu. W ubiegłym sezonie rozegrał 37 spotkań, więc był podstawowym zawodnikiem w drużynie Mikela Artety.

Przeczytaj także: Reprezentacja Polski ma wielki problem przed wrześniowymi meczami!

Statystyki zawodnika jednak nie powalały, ponieważ na swoim koncie zapisał jedynie jednego gola i rozdał tylko 7 asyst. Nie do tego przyzwyczaił fanów brazylijski prawoskrzydłowy, ponieważ Willian w Chelsea był efektywny i efektowny. W 339 oficjalnych spotkaniach, w których reprezentował barwy The Blues, do bramki trafił 63 razy i rozdał aż 62 asysty. Dlatego też Arsenal Londyn ściągnął go do siebie.

Willian rezygnuje z 20 mln funtów i ucieka z Arsenalu

Arsenal zaczął fatalnie nowy sezon Premier League. Londyńczycy po pierwszych trzech spotkaniach mają na swoim koncie 0 punktów. W czasie tych spotkań zdobyli jedynie jednego gola, a stracili aż 9! Obecnie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, a fani klubu życzą sobie, aby ten sezon nie był tym, w którym klub spadnie do niższej ligi. Willian zdecydował się jednak na przedwczesne opuszczenie tonącego statku i opuścił klub.

Jak podają angielskie media, Willian sam wystąpił z propozycją rozwiązania kontraktu. To oznaczałoby, że na stole zostawił 20 milionów funtów, które zarobiły w ciągu dwóch następnych lat. To wielki cios dla tak wielkiego klubu jak Arsenal, kiedy to zawodnicy sami uciekają z drużyny. Brazylijczyk powrócił do domu i związał się kontraktem z SC Corinthians Paulista, czyli klubu, w którym zaczynał swoją przygodę z piłką.

Zdjęcie: Transfermarkt.