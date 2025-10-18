Kolejna nowość od Apple. Dopiero co mówiliśmy o tablecie, a tu już firma pokazała światu 14-calowy MacBook Pro z M5. Wygląda na to, że inżynierowie przeszli samych siebie. W środku siedzi czip M5, który jest tak szybki, że przy nim poprzednie MacBooki wyglądają jak zabawki. M5 to nie tylko większa moc – to prawdziwy przełom w AI na Macach, który przyda się zarówno studentom, twórcom, jak i profesjonalistom biznesowym

14-calowy MacBook Pro z M5.

AI, które naprawdę robi różnicę

Do tej pory sztuczna inteligencja na Macach była fajnym dodatkiem. Teraz Apple poszło krok dalej. Czip M5 daje do 3,5 razy wyższą wydajność w zadaniach AI niż M4, a w porównaniu z M1 to już prawdziwa rakieta. Lokalnie na urządzeniu działają modele LLM, generowanie obrazów z tekstu w aplikacjach jest szybsze niż mrugnięcie, a wideo i modelowanie 3D praktycznie robi się samo.

Neural Engine ma teraz 16 rdzeni i jeszcze szybciej ogarnia generatywne zadania AI – od ulepszania wideo, przez obróbkę zdjęć, po tworzenie złożonych scen 3D . Dla programistów i analityków danych oznacza to błyskawiczne kompilowanie kodu i szybsze ładowanie dużych modeli AI.

14-calowy MacBook Pro z M5.

Moc w każdej sytuacji

Czip M5 to nie tylko AI. CPU ma 10 rdzeni, GPU jest 10-rdzeniowe, a architektura zapewnia nawet 20% więcej mocy wielowątkowej niż M4. W praktyce – możesz montować 4K w Adobe Premiere Pro, odpalać Blender, Rhino czy Jira jednocześnie i nie poczujesz żadnego spowolnienia. A jeśli chcesz pograć – Cyberpunk 2077 działa z większą liczbą klatek niż kiedykolwiek na Macu.

RAM jest zunifikowany i działa z prędkością ponad 150 GB/s, więc manipulacja dużymi scenami 3D lub uruchamianie wbudowanych modeli AI nie stanowi problemu. SSD jest teraz nawet dwukrotnie szybszy, a dostępna pamięć masowa może sięgać 4 TB, więc miejsce na projekty nigdy się nie skończy

14-calowy MacBook Pro z M5.

Ekran, który zachwyca

14-calowy MacBook Pro z M5 dostał ekran Liquid Retina XDR z opcjonalnym szkłem nanokrystalicznym, które minimalizuje odbicia i wygląda jak magia. Maksymalna jasność HDR to 1600 nitów, a SDR to 1000 nitów. Kolory są soczyste, kontrast 1 000 000:1 sprawia, że czerń jest głęboka jak kosmos. Do tego podłączysz dwa monitory zewnętrzne i wszystko będzie wyglądało perfekcyjnie

24 godziny pracy na baterii

Tak, dobrze czytasz. 14-calowy MacBook Pro z M5 potrafi wytrzymać do 24 godzin na jednym ładowaniu. Jeśli przesiadasz się ze starszych modeli z Intel czy M1, od razu poczujesz różnicę – dodatkowe godziny pracy pozwolą skończyć cały projekt lub maraton filmowy bez szukania gniazdka. A jeśli bateria spadnie poniżej połowy – szybkie ładowanie 50% w 30 minut sprawi, że znów jesteś gotowy do pracy.

14-calowy MacBook Pro z M5.

macOS Tahoe i Apple Intelligence

Nowy system macOS Tahoe wygląda świeżo i jest pełen inteligentnych funkcji. Spotlight pozwala wysyłać e-maile i tworzyć notatki prosto z paska wyszukiwania. Continuity integruje Maca z iPhonem – dostęp do kontaktów, poczty głosowej czy ostatnich plików jest natychmiastowy. A funkcja Wydarzenia na żywo sprawia, że nawet lotnisko nie przeszkodzi w byciu na bieżąco.

Apple Intelligence działa teraz jeszcze sprytniej – tłumaczenie na żywo w Wiadomościach, FaceTime czy Telefonie, skróty automatyzujące złożone zadania, sortowanie zdjęć czy integracja z aplikacjami deweloperskimi – wszystko działa lokalnie, bez wysyłania danych do chmury.

Profesjonalne studio w laptopie

Kamera 12 MP Center Stage, mikrofony studyjnej jakości i sześciogłośnikowy system audio z dźwiękiem przestrzennym sprawiają, że wideorozmowy są profesjonalne nawet w domowym biurze. Montaż wideo, muzyki czy podcastów nigdy nie był tak wygodny w tak kompaktowym sprzęcie.

14-calowy MacBook Pro z M5.

Ekologia w standardzie

Apple jak to Apple dba o planetę – nowy MacBook Pro w 45% wykonany z materiałów z recyklingu, w tym 100% aluminium w obudowie. Energia do produkcji pochodzi w 55% z odnawialnych źródeł, a opakowanie jest w pełni recyklingowalne.

14-calowy MacBook Pro z M5. Ceny i dostępność

14-calowy MacBook Pro z M5 jest już dostępny. Można zamawiać go teraz w przedsprzedaży na stronie Apple i w aplikacji Apple Store. Dostawy ruszają 22 października.

Cena startowa: 7 999 zł

Cena ze zniżką dla sektora edukacji: 7 499 zł

Dostępne kolory: gwiezdna czerń i srebrny

14-calowy MacBook Pro z M5.

Podsumowanie

Nowy 14-calowy MacBook Pro z czipem M5 to laptop dla ludzi, którzy chcą mieć moc, szybkość i inteligencję w jednym. 24 godziny pracy na baterii, superwydajny AI, ekran, który zachwyca, i macOS Tahoe pełen sprytnych funkcji sprawiają, że MacBook nie jest już tylko narzędziem – to prawdziwe centrum dowodzenia dla kreatywnych, studentów i profesjonalistów.

W skrócie: jeśli planujesz przesiadkę z M1 lub Intela, teraz jest najlepszy moment. Apple podniósł poprzeczkę tak wysoko, że trudno ją przeskoczyć.

