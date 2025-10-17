Apple znowu to zrobiło. Pojawił się nowy iPad Pro z czipem M5 i, jak zwykle, chodzą słuchy, że to „najlepszy iPad w historii”. I wiecie co? Tym razem może być w tym trochę racji. W środku siedzi nowa bestia, która nie tylko ogarnia wszystko, co wrzucisz na ekran, ale też rozumie, co chcesz zrobić… zanim jeszcze to zrobisz. Serio. AI wchodzi tu na zupełnie nowy poziom, więc… zobaczmy co oferuje.

AI wreszcie z sensem

Do tej pory sztuczna inteligencja w iPadach była bardziej ciekawostką niż rewolucją. Ale nowy M5 zmienia zasady gry. Apple dorzuciło akceleratory Neural Accelerator w każdym z 10 rdzeni GPU (tak, w każdym!) i teraz iPad Pro radzi sobie z zadaniami AI nawet 3,5 raza szybciej niż model z M4 i ponad 5,5 raza szybciej niż ten z M1.

W praktyce oznacza to, że generowanie obrazów trwa chwilę, a wideo z automatycznym maskowaniem w robi się praktycznie samo. Wszystko działa nie tylko błyskawicznie, ale też bardzo energooszczędnie. AI na iPadzie? W końcu ma to sens.

M5 – potwór pod maską

Czip M5 to nie tylko inteligencja. To też czysta moc. CPU ma 10 rdzeni – cztery wydajnościowe i sześć energooszczędnych – i to ponoć najszybszy procesor mobilny na świecie. W testach wychodzi, że iPad z M5 renderuje 3D nawet 6,7 razy szybciej niż wersja z M1. Gry, projektowanie, montaż wideo – wszystko śmiga jak szalone.

A jak ktoś chce sobie pograć, w wymagające gry, to zapomnisz, że to tablet, a nie gamingowy laptop. Efekty świetlne i cienie mają wyglądać wręcz filmowo.

Więcej pamięci, mniej czekania

Apple dodało więcej pamięci w wersji bazowej. Teraz nawet modele z 256 GB i 512 GB mają 12 GB RAM, czyli o 50% więcej niż wcześniej. Do tego pamięć działa dwa razy szybciej, a przepustowość przekracza 150 GB/s. W praktyce: zero zacięć, nawet gdy masz otwarty Photoshop, Final Cut i dziesięć kart w Safari.

No i szybkie ładowanie – 50% baterii w pół godziny (oczywiście, jeśli masz odpowiedni zasilacz, najlepiej ten nowy Apple 40–60 W).

Internet tak szybki, że nawet nie zdążysz przewrócić oczami

Nowy iPad Pro dostał dwa zupełnie świeże czipy: N1 do łączności bezprzewodowej i C1X do sieci komórkowej. N1 obsługuje Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. A modem C1X daje nawet 50% szybsze LTE/5G i lepszy zasięg. Idealny kompan dla wszystkich, którzy pracują w podróży albo mają dom „na końcu świata”, gdzie zasięg to pojęcie umowne.

Nowy iPad Pro z czipem M5 ma ekran, który zachwyca

Wyświetlacz Ultra Retina XDR to bajka. Kolory?Mają być soczyste, ale nie przesadzone. Kontrast? Perfekcyjny. A jeśli nie lubisz, gdy coś Ci się odbija w ekranie – Apple dorzuciło opcję szkła nanostrukturalnego, które rozprasza światło i wygląda jak magia z mikroskopem w tle.

Do tego iPad jest cieńszy niż kiedykolwiek – 5,3 mm w wersji 11-calowej i 5,1 mm w 13-calowej. Aż strach go upuścić (ale spokojnie, AppleCare+ wszystko przewidziało).

iPadOS 26 – nowy wygląd, nowe sztuczki

Nowy system iPadOS 26 wygląda świeżo i działa jeszcze lepiej. Apple dorzuciło tzw. Liquid Glass, czyli półprzezroczysty efekt, który reaguje na gesty – wygląda jak szkło, które żyje własnym życiem. Do tego nowy system okien – można łatwiej przerzucać aplikacje, organizować przestrzeń i pracować jak na MacBooku, ale z dotykiem.

Jest też odświeżona aplikacja Pliki, nowy Podgląd do edycji PDF-ów, opcje nagrywania audio w wysokiej jakości i oczywiście – Apple Intelligence, czyli nowa generacja asystenta opartego o AI. Tłumaczenia na żywo w FaceTime czy Wiadomościach, inteligentne przypomnienia i skróty, które same wiedzą, czego chcesz – to wszystko działa na urządzeniu, bez wysyłania danych do chmury.

Nowe akcesoria – klasyka w nowym wydaniu

Apple Pencil Pro dostał wibracje haptyczne i reaguje na ściśnięcie, więc rysowanie jest bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek. Klawiatura Magic Keyboard też przeszła metamorfozę – jest lżejsza, ma rząd klawiszy funkcyjnych i aluminiową podkładkę pod dłonie. Wszystko wygląda jak mały MacBook, tylko że ekran można odpiąć i zabrać do łóżka.

Ekologia i ceny iPad Pro z czipem M5

Apple jak zwykle podkreśla, że dba o planetę – iPad Pro to 30% materiałów z recyklingu, 100% aluminium z odzysku, a energia do produkcji pochodzi w połowie z wiatru i słońca. Miło, choć cena raczej nie jest „ekologiczna”:

iPad Pro 11” startuje od 4999 zł (Wi-Fi)

13” od 6499 zł

Wersje z modemem są o tysiąc złotych droższe.

Przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze sztuki trafią do sklepów 22 października. Jeśli masz ochotę, zerknij na ofertę wszystkim modele iPad Pro z M5 w Media Expert.

Słowem podsumowania

Nowy iPad Pro z czipem M5 to nie jest tablet – to przenośna stacja robocza z supermocami AI. Można na nim montować filmy, rysować, grać, prowadzić firmę, a pewnie i zaparzyć kawę (jeśli Apple doda kiedyś odpowiednią aplikację). Cienki, szybki i sprytniejszy niż kiedykolwiek – wygląda na to, że Apple znowu podniosło poprzeczkę.

