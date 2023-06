47-latek z Chełma zaciągnął kredyt. Myślał, że tym samym anuluje inne

Bardzo często słyszymy o oszustwach, w których to przestępcy podają się za pracowników banku. 47-latek z Chełma zaciągnął wysoki kredyt i oddał dużą kwotę oszustowi. Bez zastanowienia wykonywał polecenia “pracownika” banku.

Naiwność ludzka nie zna granic

Oszustwa na telefon to w obecnych czasach coś normalnego i pomimo tego, że informacje o tym masowo pojawiają się w różnego rodzaju mediach, ludzie w dalszym ciągu dają się nabrać. Tak samo było w przypadki 47-letniego mężczyzny z Chełma, który wykonując polecenia fałszywego pracownika banku, stracił 20 tys. złotych i zaciągnął wysoki kredyt.

47-latek z Chełma spłacił kredyt. Szkoda, że nie swój

47-letni mężczyzna odebrał telefon i rzekomo połączył się z nim pracownik banku. Osoba ta powiedziała mu, że ktoś złożył wniosek na kredyt i widnieją na nim jego dane. I tutaj pojawiło się coś bardzo dziwnego – “pracownik” banku polecił mężczyźnie złożenie wniosku o kredyt, a następnie odstąpił od umowy. Jak można być tak naiwnym?

47-latek z Chełma zaciągnął kredyt i oddał przy tym 20 tys. złotych

Jak dowiedział się mężczyzna, zaciągnięcie kredytu i odstąpienie od umowy miało sprawić, że wszystkie kredyty, które powiązane są z jego rachunkiem, zostaną anulowane. Co ciekawe, kredyt naprawdę został zaciągnięty i to na kwotę 70 tys. złotych!, a wszystko to za pomocą aplikacji mobilnej. A to nie koniec!

Okazało się, że oszust polecił mężczyźnie udanie się do placówki banku i wypłacenie ze swojego konta kwoty o wysokości 20 tysięcy złotych, a następnie wpłacił je na wskazany BLIK. O oszustwie dowiedział się od prawdziwego pracownika banku, który zaprzeczył stosowania tego typu działań ze strony banku. Wszystko to działo się bez rozłączania połączenia!

Oczywiście w tym momencie mężczyzna z Chełma stracił swoje pieniądze. Sprawa trafiła na policje. Pamiętajcie, aby nie ufać tego typu telefonom. W taki przypadku najlepiej zakończyć połączenie i samodzielnie zadzwonić do swojego banku w ramach weryfikacji.

