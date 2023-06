Konta bankowe to nasza prywatna sprawa, tak? Otóż nie, ponieważ Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w prawie, które dadzą rządowi jeszcze głębszy wgląd na życie prywatne obywateli. Na mocy tego prawa rząd będzie mógł blokować konta nawet na 96 godzin!

Inwigilacja obywateli wejdzie na zdecydowanie wyższy poziom?

Rząd chce zabezpieczyć się przed oszustami podatkowymi i jeszcze bardziej uskutecznić swoje działania przeciwko nim. Dlatego też Ministerstwo Finansów planuje zmiany w prawie. Przygotowano już stosowny projekt ustawy, który pozwoli rządzącym jeszcze bardziej inwigilować życie prywatne obywateli.

Konto bankowe zablokowane? Tak, rząd to zrobi Fot. MenWorld

Obecnie szef Krajowej Administracji Skarbowej, zasłaniając się panującym prawem, jest w stanie blokować firmowe konto bankowe na 72 godziny. Zmiany, które sugeruje rząd, wydłużą ten czas do 96 godzin. W tym czasie będzie musiała zostać podjęta decyzja, czy dany rachunek służył do wyłudzeń. Jeśli tak, zostanie on zablokowany na okres do trzech miesięcy.

Nowa ustawa pozwoli na zamrażanie środków nie tylko na rachunkach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale także u innych usługodawców płatniczych.

Prywatne konto bankowe również będą blokowane?

Nowe zmiany w prawie od razu nasuwają inne pytanie – czy my, jako obywatele, jeszcze bardziej zostaniemy obnażeni ze swojej prywatności? Tak sugeruje Ewa Guerri, doradca podatkowy w Accreo, cytowana przez serwis Rzeczpospolita.pl:

“W ten sposób osobom samozatrudnionym pogorszy się sytuacja w porównaniu z osobami wykonującymi tę samą pracę na etacie. W tym ostatnim przypadku władze skarbowe nie mają bowiem tak daleko idących uprawnień, jak zablokowanie konta w systemie STIR”

