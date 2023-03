Już 15 marca będzie można składać wniosek o 900 zł dodatku na dowolny cel. Niestety, pomimo tego, że będzie on dotyczył blisko 3,5 miliona osób, raczej nikt z nas nie otrzyma tych pieniędzy. Dlaczego dodatek energetyczny nie będzie Ci przysługiwał?

Zacznijmy od tego, jak dostać 900 zł dodatku na dowolny cel, bo raczej nikt nie myśli o tym, że pieniądze otrzyma automatycznie, przelewem. Wymagane jest złożenie wniosku na specjalnej platformie online. Sprawa jest bardzo prosta do wykonania i najlepsze jest to, że wspomniany dodatek energetyczny można przeznaczyć dowolny cel. Trochę to dziwne, a zarazem niesprawiedliwe. Szczególnie, że zaraz dowiesz się, komu przysługuje 900 złotych.

900 zł dodatku na dowolny cel ale nie dla każdego. Wyjaśniam

Przede wszystkim to bardzo ciekawe, ponieważ wspomniany dodatek nie jest opodatkowany. Nie musicie więc odprowadzać żadnego podatku, ani, co ciekawe, uwzględniać go, jeśli pobieracie inne świadczenia.

Wspomniane pieniądze otrzymają studenci, ponieważ 900 zł ma pokryć ich straty związane z podwyżkami energii. Jakby tego było mało, po 15 marca bieżącego roku 900 zł dodatku na dowolny cel otrzymają osoby, które… uczą się w Niemczech. Mowa nie tylko o studentach, ale również uczniach techników i szkół zawodowych. Jedyny wymóg to właśnie informacja o zapisie na studia lub do szkoły średniej. Chodzi o to, by być uczniem/studentem 1 grudnia ubiegłego roku. Jeśli byłeś – możesz wnioskować o 200 euro dodatku na dowolny cel.

Jak widać, za naszą zachodnią granicą Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych wdraża pomoc dla studentów i uczniów szkół średnich. I to nie mało, bowiem chodzi o 200 Euro! Jak to możliwe, że ten bogaty kraj może oferować dodatek właśnie dla tej grupy społecznej, a u nas, sami wiecie jak jest. Możecie jedynie cieszyć się, że gaz będzie tańszy, ale i tak nie dla każdego.