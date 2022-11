Allegro nie działa. Klienci zgłaszają problemy z serwisem.

Klienci serwisu Allegro zgłaszają problemy z działaniem największej polskiej platformy handlowej. Co się dokładnie dzieje i kiedy wszystko wróci do normy?

Klienci zgłaszają problemy z serwisem. Źródło: Parkiet

Klienci zgłaszają problemy z serwisem. Źródło: Screenshot z serwisu downdetector

Na podstawie portalu downdetector.pl można zauważyć, że coraz więcej osób zgłasza problemy z działaniem serwisu. Sytuacja występuje już od kilku godzin i nic nie wskazuje na to, aby miała się wkrótce rozwiązać.

Klienci zgłaszają problemy z serwisem. Co się dzieje?

W komentarzach klienci żalą się głównie na problem z generowaniem etykiet, a tym samym na brak możliwości nadania zamówień dla klientów.

Nie działa generowanie etykiet oraz pobieranie etykiet wcześniej wygenerowanych.

Nie można nadać paczek na Allegro DPD i Allegro ONE. Póki co Allegro INPOST można nadawać bezproblemowo

Klienci zgłaszają problemy z serwisem. Źródło: GSMONLINE

Jednak pojawiają się także głosy sugerujące, że nie tylko z samymi etykietami występuje problem. Niektórzy klienci mają także problem z przeglądaniem samych ogłoszeń. Nie ładują się wszystkie oferty, bądź nie są dostępne do nich zdjęcia.

problemy z ładowaniem zdjęć do nowych ofert , dodatkowo co chwilę wywala i trzeba logować się od nowa

Na ten nie wiadomo co dokładnie się wydarzyło, co jest przyczyną zaistniałej sytuacji oraz kiedy problem zostanie rozwiązany. Jedyne co pozostaje to uzbrojenie się w cierpliwość i liczenie, że pracownicy serwisu dosyć szybko uporają się z awarią.

Źródło: opracowanie własne/downdetector