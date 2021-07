Amazon ma nowego szefa! Jeff Bezos ustępuje!

Po 27 latach Jeff Bezos ustępuje ze swojego stanowiska. Założyciel Amazon nie odchodzi jednak całkowicie ze swojej firmy, a od teraz będzie on prezesem zarządu założonej przez siebie firmy.

Jeff Bezos rezygnuje ze stanowiska CEO Amazona

5 lipca minęło dokładnie 27 lat, odkąd Jeff Bezos w swoim garażu założył firmę Amazon. Po prawie trzech dekadach Amazon jest jedną z największych firm na świecie i zdecydowanym liderem na rynku handlu internetowego. Jego wartość szacuje się na około 1,7 tryliona dolarów, a sam Bezos jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Dokładnie 27 lat po założeniu firmy, Bezos przestał pełnić funkcję CEO firmy Amazon.

Jest to pokłosie decyzji, która została podjęta już kilka miesięcy temu. Jeff Bezos zostanie zastąpiony przez Andy’ego Jassy, który jest wieloletnim pracownikiem Amazona. W przeszłości odpowiedzialny był on za rozwojem chmury Amazon. Zmiany nie oznaczają jednak, że Bezos całkowicie odejdzie z firmy, którą założył. Przesunie się on o szczebel w dół i wraz z 5 lipca został prezesem zarządu Amazon.

Bezos przestał pełnić funkcję CEO Amazona.

Trudne początki, które się opłaciły

Amazon założono w 1994 roku w Seattle, a Jeff Bezos swoją pierwszą transakcję wykonał rok później. Sprzedał wtedy książkę pt. Fluid Concepts & Creative Analogies. Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. Na początku istnienia firmy, Amazon był księgarnią internetową, jednak z czasem asortyment przedsiębiorstwa zaczął poszerzać się o urządzenia elektroniczne, meble, towary spożywcza i tym podobnie. Teraz firma Amazon posiada swoje oddziały praktycznie w każdym państwie na świecie.

Sam Jeff Bezos stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek określa się na ponad 200 miliardów dolarów (netto). Już niebawem założyciel Amazonu, będzie jednym z pierwszych ludzi, którzy wybiorą się na pierwszy lot turystyczny w kosmos. Cytując klasyka — kto bogatemu zabroni?