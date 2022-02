Apple chce zablokować premierę filmu przez to, że ma w tytule „jabłko”!

Apple to firma, która bardzo dba o swój wizerunek marketingowy. Dobrze to o niej świadczy, jednak czasami amerykański gigant sam strzela sobie w kolano. Okazuje się, że amerykański gigant chce zablokować premierę filmu o nazwie „Apple-Man”.

Absurdalność giganta w pigułce

Swego czasu w internecie pojawiła się informacja, że amerykańska firma udostępnia swoje produkty do filmów, jednak warunkiem jest to, że nie może z nich korzystać czarny charakter. To pokazuje, jak amerykański gigant dba o swój wizerunek. To samo dzieje się w przypadku znaków towarowych.

Czasem jednak amerykański gigant z Cupertino mocno przegina. Najnowszym przykładem jest sprawa zablokowania premiery ukraińskiej komedii o nazwie „Apple-Man”. Oczywiście chodzi o to, że w tytule filmu znalazło się słowo „jabłko”.

Firma zastrzega sobie prawo korzystania ze słowa Apple

Gigant z Cupertino od czasu do czasu robi z siebie firmę mem. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że chce zablokować premierę filmu „Apple-Man”, w której to tytułowy bohater ma moc lewitowania jabłkami. Ukraińska komedia została sfinansowana na Kickstarterze. Okazuje się jednak, że do premiery filmu może nie dojść.

Vasyl Moskalenko, reżyser filmu oznajmił, że trafiło do niego 467-stronicowe pismo wysłane przez firmę Tima Cooka. Oczywiście chodzi o wszelkie prawne kwestie. Pomimo tego, że film nie narusza żadnych regulaminów i ma pozwolenie od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych firma z Cupertino widzi w nazwie filmu wykorzystanie swojego wizerunku.

