AppLovin chce kupić twórców popularnego silnika gier Unity

Unity to jest z najbardziej znanych silników wykorzystywanych do tworzenia gier. Firma Applovin właśnie jest zainteresowana nabytkiem twórców tego silnika, dzięki którego stworzono takie perełki jak Valheim, Hitman Go, Angry Birds 2, Layers of Fear, Fallout Shelter, czy chociażby Pokemon Go. Silnik ten wykorzystywany jest nie tylko przy tworzeniu gier, ale także przy filmach, w branży automotive czy architekturze, a więc jego zastosowanie jest naprawdę spore.

Applovin chce przejąć twórców silnika Unity

Firma Applovin oferuje za studio 17,54 miliarda dolarów, więc jeśli transakcja doszłaby do skutku to byłaby to druga największa w historii transakcja w branży gier. Więcej jedynie Microsoft zapłacił za Activision Blizzard, mowa o 68,7 miliarda dolarów. Nie wiadomo jednak czy transakcja doszłaby do skutku, ponieważ samo Unity jest zainteresowane nabyciem innej firmy. Mowa o ironSource, a transakcja miałaby wynieść 4,4 miliarda dolarów. Co ciekawe są już podpisane wstępne dokumenty i zerwanie transakcji wiązałoby się z zapłatą 150 milionów dolarów zadośćuczynienia za zerwanie umowy.

Źródło: Reuters

