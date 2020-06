Asics Evoride – buty do biegania na długich dystansach

W tamtym miesiącu podzieliłem się z Wam wrażeniami z testów ASICS NOVABLAST. Było to świetne obuwie treningowe do biegania po asfalcie. W tym artykule poznacie ASICS Evoride. Są to buty do biegania na długich dystansach. Mam tu na myśli minimum pięć kilometrów, a nawet półmaraton.

NOVABLAST zachwyciły mnie wręcz wysokim komfortem użytkowania. To obuwie, którego praktycznie nie czujecie na stopach, a dodatkowo szereg fajnych rozwiązań sprawia, że bieganie jest niezwykle przyjemne. Głównie za sprawą amortyzacji, jaką oferuje podeszwa. Bohater tego artykułu, ASICS Evoride będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które pokonują długie dystanse – nawet półmaratony. Jest to obuwie zupełnie inne od NOVABLAST, co odczułem już po pierwszych kilkuset metrach biegu. Przede wszystkim te buty do biegania na długich dystansach ważą 255 gram i są przeznaczone głównie na sezon wiosna/lato. W sumie, zaznaczyłbym jeszcze, że warto w nich biegać głównie w słoneczne i suche dni, gdyż sami widzicie jak wyglądają. Co ciekawe, model w tym kolorze dostępny jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli chodzi o nawierzchnię, ASICS Evoride spiszą się świetnie na asfalcie.

Właściwości obuwia ASICS Evoride

Wiemy już, że są to buty do biegania na długich dystansach. Warto wiedzieć, że cholewka została stworzona z żakardowego materiału. Takie rozwiązanie zapewnia przepływ powietrza, a więc oddychanie stopy. Dużym plusem jest specjalny projekt wyściółki na kołnierzu oraz na języku. Dzięki niemu nie musimy martwić się o obtarcia w takich miejscach jak kostka czy ścięgno Achillesa.

Producent bardzo fajnie rozwiązał kwestię podeszwy środkowej. Cechuje się tak zwaną geometrią Guidesole. Ma zmniejszać straty w stawie skokowym, co przekłada się na naszą większą wydajność. Chodzi o zminimalizowane zmęczenia naszych mięśni nóg – głównie łydek. To właśnie dlatego ASICS Evoride są przeznaczone dla biegaczy, którzy lubią pokonywać dystanse większe niż pięć kilometrów. Ciekawym rozwiązaniem jest również pianka FlyteFoam Propel. Ma ona zwracać nam energię przy każdym kroku. Dzięki niej możemy również cieszyć się o wiele lżejszym obuwiem, co rzecz jasna przekłada się na zmniejszenie naszego wysiłku podczas biegu.

Nie można zapomnieć również o gumowej podeszwie zewnętrznej, która została zaprojektowana tak, aby zwiększyć amortyzację, a przy okazji zmniejszyć jej zużycie. W najważniejszych punktach umieszczono specjalny materiał AHAR Plus. Jest to nic innego jak guma węglowa, której główną cechą jest odporność na ścieranie.

Buty do biegania na długich dystansach ASICS – testy praktyczne

Lekkie, komfortowe z amortyzującą podeszwą – tak w skrócie można opisać ASICS Evoride. Co ciekawe, ich wygląd przykuwa oko, aczkolwiek nie wiem dlaczego… jakoś bardziej podobają mi się NOVABLAST. Nawet nie pod kątem wyglądu, ale ogólnie w kwestii biegania. Być może to kwestia gustu. Tak czy inaczej, już od pierwszych kroków odczuwalne jest to, że Evoride są przeznaczone na długie dystanse. Tych butów po prostu nie czujesz na nogach. Nie rozpędzisz się w nich jakoś wybitnie mocno, ale zachowasz odpowiednią dynamikę przez cały trening. Należy pamiętać, że wyprofilowanie podeszwy sprawia, że jest to typowe obuwie na asfalt. Tam też będziesz czuć się w nich najlepiej.