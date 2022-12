Coraz więcej użytkowników informuje, że Netflix nie działa. I faktycznie, u mnie pojawia się UI-800-3. Kiedy zostanie usunięta awaria Netflix?

Chciałem wieczorem włączyć jakiś serial lub film i niestety nie mogę. Po uruchomieni aplikacji pojawił się błąd UI-800-3. Niestety, uruchomienie programu ponownie, a także wyłączenie i włączenie telewizora nic nie daje. Netflix nie działa i już. Co gorsze, zauważyłem, że to chyba globalna awaria Netflix, bowiem na łamach serwisu Downdetector, na którym użytkownicy informują o usterkach, pojawia się coraz więcej zgłoszeń. To oznacza, że dziś chyb czas na zmianę serwisu VOD.

Awaria Netflix. Kod błędu UI-800-3. Netflix nie działa.

Niestety, pozostaje nam tylko czekanie na rozwiązanie tego problemu. Producent aplikacji sugeruje aby uruchomić ponownie aplikację. Ewentualnie można przywrócić jej ustawienia. W moim przypadku to nie pomogło. Netflix nadal nie działa, przez co pozostaje tylko czekać, aż amerykański serwis VOD zostanie naprawiony. Mogłoby się wydawać, że to problem z Internetem, jednak uruchamiając inne aplikacje, jak np. YouTube czy Player, wszystko działa jak należy. Wina leży więc po stronie Netflixa.

Analizując komentarze użytkowników można zauważyć, że ta usterka pojawia się od kilku dni. Istnieje obawa, czy Netflix będzie działać w Święta Bożego Narodzenia, skoro wiele osób ma z nim problemy. No cóż, pozostaje Wam spędzanie czasu z rodziną. Oczywiście, o ile aplikacja nie będzie dostępna, chociaż trzymam kciuki za to, by amerykański serwis VOD był dostępny przez cały czas. Wszak, wiele osób nie chce spotykać się ze znajomymi i woli spędzić wolne chwile z ulubionym serialem lub filmem.

Żarty odstawmy na bok, wszak nie działa najpopularniejszy portal, na którym możemy znaleźć wiele ciekawych filmów oraz seriali. W moim przypadku próbowałem wielokrotnie uruchomić na nowo aplikację oraz telewizor. Niestety, bezskutecznie.

Niektórzy znajomi zasugerowali, że u nich również pojawia się błąd, jednak nie za każdym razem. Kiedy próbują uruchomić Netflixa ponownie, czasami zaczyna działać. Jak widać, problem ten jest nie zależy od sprzętu. Wszystko zależy od „przypadku”. Miejmy nadzieję, że twórcy oprogramowania szybko usuną usterkę, aby użytkownicy mogli znów oglądać seriale i filmy. Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo dlaczego pojawia się wspomniany błąd.