Mam na myśli to, czy cena będzie faktycznie atrakcyjna dla polskiego klienta. Bo nie wiem czy wiecie, ale benzynowy Jeep Avenger powstaje w Tychach. Tak, tych polskich Tychach! Wydaje mi się, że nie jest tak źle, chociaż są mocni rywale. Oczywiście, patrząc na ceny konkurencyjnych pojazdów.

Patrząc na bazowe ceny oferowanych przez konkurencję samochodów stwierdzam, że nie ma tragedii. Chociaż nie oszukujmy się – te ceny są naprawdę kosmiczne, bo przecież mówimy o małych, kompaktowych samochodach! Mało tego, przecież Jeep Avenger to bliźniak Peugeota 2008 czy Opla Mokka, a więc pod jego maską drzemie taki sam, 3-cylindrowy motor benzynowy 1.2. Moc? Tu wygląda to raczej przeciętnie, bo otrzymujemy 100 KM i 205 Nm momentu obrotowego. Silnik ten współpracuje z 6-biegowym manualem. Napęd? No cóż, nie jest to Wrangler, dlatego trzeba zadowolić się napędem na przednie koła.

Benzynowy Jeep Avenger dla Polaków! A cena jest polska? Cóż.

Benzynowy Jeep Avenger. Polski cennik wygląda całkiem przyzwoicie

Jak już wspominałem, porównuję ten model do konkurencji. Są jednak naprawdę mocni rywale, na przykład w postaci Kii Stonic, która została w podstawie wyceniona na zaledwie (jak na dzisiejsze czasy) 76 tysięcy złotych. Mocno z cenami szaleje Peugeot, gdyż jego 2008 to wydatek rzędu 124 tysięcy złotych. Polski benzynowy Jeep Avenger jest więc raczej w środku stawki, chociaż niewiele by brakło, a podstawa przebiłaby 100 tysięcy złotych. Jak dla mnie, kwota ta za kompaktowego crossovera jest wręcz nieakceptowalna, ale cóż – takie, a nie inne mamy czasy. Sprawdźmy więc, co dostaniemy u każdego z producentów patrząc na bazowe ceny.

Avenger – 99 900 zł

Longitude – 109 009 zł

Altitude – 118 300 zł

Summit – 132 300 zł

Podstawowe ceny crossoverów w Polsce na rok 2023

Jeep Avenger (wersja Avenger) 99 900 zł

Renault Captur (equilibre z LPG) – 85 500 zł

Opel Mokka (Edition) – 103 600 zł

Peugeot 2008 (Active) – 124 300 zł

Ford Puma (Titanium) – 115 300 zł

Fiat 500X (500X) – 98 500 zł

Hyundai Kona (PURE) – 95 900 zł

KIA Stonic (M) – 76 400 zł

Volkswagen T-Roc (Life) – 115 590 zł

Toyota Yaris Cross (Active) – 92 900 zł

Polski benzynowy Jeep Avenger. Co dostaniemy w podstawie za niecałe 100 tysięcy złotych?

Nie oszukujmy się, w bazowej wersji raczej nikt się nie spodziewa cudów. Są jednak podstawowe elementy wyposażenia, które wpływają na bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy. Mowa między innymi o aktywnym systemie hamowania awaryjnego, który wykrywa pieszych i rowerzystów. Jest także system stabilizacji toru jazdy ESC, kontrola trakcji czy inteligentny asystent prędkości. Producent zadbał również o asystenta pasa ruchu oraz o ostrzeżenie, gdy takowy pas opuścimy. Pojawił się również monitoring rozpoznawania znaków czy zmęczenia kierowcy. Monitorowanie martwego pola zostawiono dla najbogatszej wersji. Producent zdecydował się również na asystenta ruszania pod górę, przednie reflektory LED. Niestety, jeśli chodzi o klimatyzację, w podstawie musicie zadowolić się wariantem manualnym.

Jeśli chodzi o systemy i technologię, która ma nam umilać korzystanie z benzynowego Jeepa Avenger, mamy przede wszystkim w podstawie centralny zamek, 7-calowy wyświetlacz TFT w panelu zegarów oraz 10,1-calowy ekran dotykowy w centralnym miejscu kokpitu. Co ciekawe, już w podstawie dostajemy wsparcie Android Auto i Apple Car Play. Niestety, jeśli chodzi o audio, jest trochę… biednie – mowa o zaledwie czterech głośnikach. Jest natomiast tempomat. Co prawda ten bazowy, ale ważne, że jest. Jeśli będziecie chcieli wsparcie parkowania w postaci czujników, trzeba będzie wybrać wyższą wersję.

Szczegółowy cennik benzynowego Jeepa Avengera znajdziecie na stronie producenta. Wystarczy kliknąć w ten link.

Autorem tych pięknych zdjęć jest Kolega Mateusz Budzeń.