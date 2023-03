Śpieszmy się kochać nowe samochody, tak szybko odchodzą. Tak też jest w przypadku tego modelu. Fakt, przeczytasz tu test Peugeot 2008 GT, ale wchodząc do konfiguratora francuskiej marki masz do wyboru tylko i wyłącznie konkretną konfigurację i albo bierzesz albo szukaj używki. I wiecie co? Ja sugeruję tej używki jednak poszukać.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Zacznę od kwot. Wybierając się na stronę Peugeot.pl możecie kupić model 2008 w wersji Allure Pack z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 130 KM, który współpracuje z 8-biegową skrzynią automatyczną. Tak czy inaczej, konfigurator jest bardzo ubogi. Możecie wybrać kolor, dobrać nawigację, podgrzewanie foteli i bezkluczykowy dostęp. Ewentualnie zostaje wam aktywny tempomat i to wszystko. Oczywiście, nie uważam tego za jakąś wadę, bo w tej wersji macie tak naprawdę bardzo bogate wyposażenie już w standardzie.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Dlaczego więc uparłem się na ten wariant GT? Bo według mnie jest o wiele ciekawszy wizualnie od Allure. Dlatego też jeśli nie przeszkadza wam to, że np. samochód ma już kilka kilometrów za sobą (czasami dosłownie, np. w Krakowie GT Pack ma 156 km przebiegu), warto odwiedzić Spoticar.pl, czyli taki sklep Peugeota z używanymi autami. Najtańszy wyceniono na 93 tysiące złotych. Fakt, sporo, ale nadal kilkanaście tysięcy złotych taniej niż nowy. A bądźmy szczerzy – taki model, który ma około 5 – 10 tysięcy przebiegu nadal jest praktycznie nowy.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Test Peugeot 2008 GT – świetny samochód do miasta

OK, żebyście sobie nie pomyśleli, że to tekst sponsorowany, bo absolutnie takim nie jest. Po prostu jeśli chodzi o ten konkretny model musiałem posiłkować się analizą rynku wtórnego, gdyż jak sami widzicie, dostać nowego Peugeota 2008 w wersji GT jest ciężko, a wręcz bardzo ciężko. W sumie mnie to nie dziwi, bo druga generacja zadebiutowała w 2019 roku i jeśli chodzi o nowe technologie nie ukrywam, przydałby się tu jakiś lifting. Nie jest konieczny, rzecz jasna, bo auto ma wszystko to, co potrzebne, ale jednak aktualizacja byłaby mile widziana.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Francuzi potrafią projektować piękne samochody

Pamiętam jak zachwycałem się Peugeotem 508. Obłędnie piękne auto – zarówno w sedanie, jak i w kombi, a nie ukrywam, jestem naczelnym krytykantem tego typu nadwozia. Samochód “z pazurem”, jak na markę z tygrysem w logo przystało. Czy podobnie wypada Peugeot 2008 GT?

Oczywiście! Na próżno szukać tu nudy. Co ciekawe, widać nawiązania do innych SUV-ów marki, a więc Peugeota 3008 czy 5008, jednak w tym przypadku – szczególnie patrząc na przód – producent zdecydował się na wprowadzenie kilku różnic. Mam na myśli przede wszystkim projekt grilla, który jest nieco inny niż u “większych braci”. Rzecz jasna nie zabrakło świetnych reflektorów z “pazurem”, który odpowiada również za reflektor do jazdy dziennej.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Boczna linia nadwozia to oczywiście wiele przetłoczeń, eleganckie felgi oraz delikatnie opadający dach, który za sprawą przyciemnianych szyb i ciemnych elementów bardzo efektownie łączy się w całość.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Tył – domyślacie się zapewne. Pojawiają się tam światła, które imitują ślady pazurów kota. Jest również masywny zderzak oraz dwie końcówki wydechów. Nie ukrywam, niezależnie od modelu, Peugeot stworzył taką linię samochodów, że praktycznie każda osoba odwróci się za francuskim autem, by jeszcze przez chwilę zobaczyć ten projekt.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Wnętrze znane z innych modeli

Wsiadając do kabiny Peugeota 2008 czuję się “jak w domu”, ponieważ nie jest to pierwszy, ani ostatni model, z którym mam styczność. Czy to dobrze czy źle? Inni producenci również stosują tą zasadę. Trochę to słabe, bo brakuje tu inwencji twórczej. Oczywiście, to nie oznacza, że wnętrze mi się nie podoba. Wręcz przeciwnie! Fotele są bardzo wygodne i rewelacyjnie wyprofilowane. Na kokpicie pojawia się imitacja karbonu, która świetnie pasuje do pakietu GT.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Cały kokpit jest delikatnie skierowany w stronę kierowcy, co zwiększa komfort operowania poszczególnymi opcjami. Przypominam – w przypadku Peugeotów, ustawienia klimatyzacji wymagają klikania na ekranie, co nie jest bezpieczne, ani wygodne. Trzymają się mocno tego rozwiązania, a przecież wielu je krytykuje.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Mamy oczywiście malutką, bardzo dobrze leżącą w dłoniach kierownicę. Standardowo już umiejscowienie jej jest dla mnie nie tyle dziwne, co irytujące. Albo siedzę wygodnie i nie widzę połowy ekranu albo ulokuję ją tak, że fakt, widzę wyświetlacz, ale kierownica ociera mi się o nogi. Tak źle i tak niedobrze.

Oczywiście warto tutaj pochwalić producenta za jakość wykonania. Przeważają tu miękkie materiały, chociaż niestety, nie zabrakło plastików piano-black, które rysują się od samego patrzenia na nie. Miłym dodatkiem jest nastrojowe oświetlenie kabiny i skóra połączona z alcantarą.

Jak wypada komfort podróżowania w Peugeocie 2008 GT?

Jest całkiem znośnie. A może nawet fajnie? Wszystko zależy od tego, gdzie siedzicie. Z przodu jest bardzo wygodnie, bo jak już wspomniałem, fotele oferują bardzo dobre trzymanie boczne, a i samo wyprofilowanie zasługuje na pochwałę. Nieco gorzej jest z tyłu. Cóż, to nieduże auto, które mierzy zaledwie 4300 mm, dlatego nie spodziewajcie się bardzo przestronnego wnętrza. Chociaż i tak jest lepiej niż w przypadku Nissana Juke czy Fiata 500X.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Płynnie przejdźmy do bagażnika. I tu pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się o wiele mniejszego kufra, a tu proszę – 434 litry, które można zwiększyć do 1467 litrów, jeśli złożycie fotele. Kolejny plus za ustawne wnętrze bagażnika i bardzo niski próg załadunkowy.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Nie ukrywam, mogłoby być nieco ciszej w przypadku prędkości autostradowych. Powyżej 120 km/h robi się trochę za głośno i nie pomaga zmiana głośności muzyki (dostępny jest Apple CarPlay i Android Auto, niestety tylko przewodowo). Na szczęście w warunkach miejskich, czyli tak naprawdę w środowisku naturalnym testowanego Peugeota 2008 GT jest wzorcowo.

Warto również pochwalić ten model za bardzo przyjazny układ kierowniczy. Jest to bardzo ważne – szczególnie podczas manewrowania w mieście. Nie dość, że mamy małą kierownicę, którą bardzo łatwo się operuje, to jeszcze wspomaganie działa naprawdę dobrze. W codziennym użytkowaniu trzeba się przyzwyczaić, gdyż układ bardzo szybko reaguje na nasze polecenia. Wystarczy delikatny ruch kierownicy, a po chwili czujemy, że koła chętnie zmierzają w zadanym kierunku.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Test Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech EAT8

Pozostając przy wrażeniach kierowniczych warto wspomnieć, że testowałem topową, a więc najmocniejszą odmianę, która była wyposażona w 3-cylindrowy silnik o pojemności 1.2. Motor ten generował 155 KM, 240 Nm momentu i współpracował z 8-biegowym automatem. Połączenie idealne – do miasta, rzecz jasna.

Test Peugeot 2008 GT – miejski crossover, którego szukasz

Przyspieszenie do setki trwa 8,2 sekundy. Sporo, ale za sprawą maksymalnego momentu dostępnego od 1750 obrotów odczucia z podróżowania po mieście są naprawdę pozytywne. Rzecz jasna, nie jest to żaden demon prędkości ale naprawdę silniczek ten daje sobie radę, a przy tym zużywa rozsądne ilości paliwa. Co to znaczy? A no to, że przy 120 km/h spalanie oscyluje w granicach 6 litrów, natomiast w mieście będzie to około 8 litrów benzyny. Jeśli jedziecie drogami krajowymi niczym wybitnym będzie zejście ze spalaniem do około 4,5 – 5 litrów. Według mnie bardzo rozsądne wartości.