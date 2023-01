Bogaci mają łatwiej? Stare Porsche otrzyma nowe multimedia!

Pomysł na biznes niemieckiego producenta sportowych samochodów. Stare Porsche otrzyma nowe multimedia. Po co zostawiać to firmom zewnętrznym. Kupujesz i sam wymieniasz. Proste!

Bogaci mają lepiej? Stare Porsche otrzyma nowe multimedia

To jest właśnie takie proste. W Internecie zamawiasz 7-calowy system z Zuffenhausen dla swojego starszego Porsche o nazwie Porsche Classic Communication Management Plus i sam wymieniasz.

PCCM Plus jest kompatybilne z 6-tą generacją Porsche 911 (dokładnie 997 z okresu produkcji 2005-2008), modelem 987 Porsche Cayman i Boxster (2005-2008) oraz pierwszą generacją Porsche Cayenne (2003-2008). Cały system to w pełni wymienialne urządzenie plug-and-play, więc nie ma niepotrzebnych modyfikacji.

Apple CarPlay i Android Auto w starym Porsche? Tak! To możliwe!

System multimedialny to 7-calowy wyświetlacz z stacjami DAB+, a także mapy w 2D oraz 3D z nawigacją, porty USB i system Apple CarPlay czy Android Auto. Co więcej, wszystkie przyciski są tak zaprojektowane, aby całość sprawiała wrażenie, jakby była tak zaprojektowana od początku. Wszystko działa bez problemu z oryginalną anteną, wzmacniaczem czy głośnikami.

W Niemczech cena za PCCM Plus wynosić będzie 1520 Euro, lecz do nawigacji trzeba dopłacić. Ale po co komu ona, skoro będzie Apple CarPlay czy Android Auto, prawda?