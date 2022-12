Niektórzy są tak przywiązani do swoich aut, że pokonują astronomiczne przebiegi. Tom Thalmann przejechał Porsche 911 Turbo ponad milion kilometrów. Wyczyn ogromny, zwłaszcza, że tym sposobem pobił poprzedni rekord 949 000 km i to modelem Turbo z serii 996.

Niejedna osoba mówi, że Porsche produkuje niezawodne samochody. Ostatnio nawet popularne stały się przebiegi nowego Taycana. Ale to, co osiagnął Tom Thalmann wchodzi na wyższy poziom. Praktycznie niespotykany przebieg, bo wynosi aż 1 087 916 km. Tyle przejechał od nowości swoim Porsche 911 Turbo (996). I co najważniejsze, właściciel wcale nie ma zamiaru sprzedawać samochodu.

Historia zaczyna się od codziennych dojazdów Toma do Bostonu, gdyż z miejsca jego zamieszkania na Rhode Island jest to dystans wynoszący około 300 kilometrów. Auto nabył w 2003 roku i porusza się nim praktycznie na co dzień i jak sam twierdzi nie ma najmniejszego zamiaru na sprzedaż swojego Porsche. Będzie nim jeździł aż do śmierci!

W trakcie zakupu, auto kosztowało zaledwie 160 110 dolarów, gdzie 43 910 dolarów znajduje się w samych opcjach. Obecnie taki samochód jako nowy zapewne kosztowałby już dwa razy więcej. Ale to, co najbardziej zaskakuje, to fakt serwisowania tego auta.

Podczas swojego żywota 911 Turbo przeszło aż 135 wymian oleju i nawet remont silnika ze względu na drobny wyciek. Znalazło się też miejsce na wymianę skrzyni biegów i sprzęgła przy przebiegu 616 000 km w zaprzyjaźnionym warsztacie uropean Performance Engineering w Natick w Massachusetts. Natomiast sam remont silnika z powodu drobnej nieszczelności skończył się na wymianie części na nowe zawory, sprężyny, tłoki, pierścienie oraz wszystkie łożyska. Co ciekawe, silnik w środku wyglądał praktycznie jak nowy.

Ale to nie wszystko. Thalmann używa swojego auta również do jazdy na torze. Rocznie przeważnie uczestniczy w 12 sesjach wyścigowych na torze Watkins Glen, który posiada długość około 5,4 km. Przy czym zawsze pilnuje, aby dobrze rozgrzać silnik i ostudzić po jeździe. Jestem pełen podziwu dla inżynierów Porsche, że stworzyli dosłownie auto idealne.