Zobacz jak dostać 50zł na paliwo! Współpraca MediaMarkt i bp

Produkty w MediaMarkt kupujesz, bony na paliwo zyskujesz. Fajna promocja, sam zobacz!
Autor:Natalia Bajek
05/02/2026
Spis treści ukryj
1. Współpraca, która ma sens na co dzień
2. Jak działa akcja?
3. Nowy kierunek dla programów lojalnościowych
4. Skala robi wrażenie

Zakupy nowego sprzętu i tańsze tankowanie? MediaMarkt Polska i bp Polska właśnie pokazują, że program lojalnościowy nie musi kończyć się na punktach i symbolicznych rabatach. W lutym ruszyła akcja, która łączy zakupy technologii z realnymi oszczędnościami na paliwie – i to takimi, które faktycznie widać w portfelu.

Kupując w MediaMarkt możesz zyskać bon na paliwo do wykorzystania na stacjach bp.

Z oferty mogą skorzystać uczestnicy programu myMediaMarkt, do którego należy już blisko 5 milionów Polaków. Zasada jest prosta: za każde wydane 500 zł na produkty objęte akcją klient otrzymuje kupon 50 zł na paliwo na stacjach bp. Czyli – mówiąc wprost – 10% zwrotu wartości zakupów, ale nie w punktach, tylko w złotówkach do wykorzystania przy dystrybutorze.

Współpraca, która ma sens na co dzień

Partnerstwo MediaMarkt i bp to przykład współpracy między branżami, która odpowiada na realne potrzeby konsumentów. Badania pokazują, że 66% młodych Polaków (13–29 lat) korzysta z programów lojalnościowych co najmniej raz w miesiącu, a największą ich zaletą są prawdziwe oszczędności, nie tylko w sklepie, ale w codziennym życiu.

Jak podkreśla Mateusz Gołoś, CRM Manager w MediaMarkt Polska, celem nie są kolejne standardowe rabaty, lecz wartość tam, gdzie klienci odczuwają ją najbardziej – w domowym budżecie. A współpraca z bp, operującym ponad 577 stacjami paliw w całej Polsce, daje do tego idealne narzędzie.

Kupując w MediaMarkt możesz zyskać bon na paliwo do wykorzystania na stacjach bp.

Jak działa akcja?

Całość została zaprojektowana tak, żeby nie komplikować życia:

  • logujesz się do programu myMediaMarkt,
  • robisz zakupy za minimum 500 zł na produkty objęte promocją,
  • za każde 500 zł dostajesz kupon 50 zł na paliwo bp,
  • kupony trafią na maila do 28 lutego 2026 r.,
  • można je wykorzystać od 1 do 31 marca 2026 r., płacąc aplikacją mobilną bp.

Efekt? Elektronika kupiona dziś realnie obniża koszty tankowania za kilka tygodni.

Nowy kierunek dla programów lojalnościowych

Eksperci rynkowi nie mają wątpliwości – cross-brandowe akcje to przyszłość lojalności w handlu. MediaMarkt i bp pokazują, że program lojalnościowy może być czymś więcej niż narzędziem „na kolejne zakupy”. To raczej platforma budowania relacji, w której klient dostaje coś wartościowego tu i teraz, a marka zyskuje jego zaufanie i zaangażowanie.

Skala robi wrażenie

Przy 5 mln członków myMediaMarkt i sieci 577 stacji bp w całej Polsce, akcja ma potencjał stać się jedną z największych inicjatyw cross-brandowych w polskim retailu w 2026 roku. Promocja trwa od 4 do 11 lutego 2026 r., więc czasu nie ma zbyt wiele.

Jeśli więc planujesz zakup nowej elektroniki, tym razem może się okazać, że oszczędzisz nie tylko w sklepie, ale też… na stacji paliw. Przy okazji sprawdź, dlaczego paliwo jest podstawą bezawaryjnej pracy silnika.

