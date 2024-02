Bon na zakup laptopa dla nauczycieli. Ilu skorzystało?

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli ma pomóc w wykonywaniu tego zawodu. Pod koniec stycznia 2024 roku na rządowej stronie zostały opublikowane dane dotyczące programu “Laptop dla nauczyciela”. Ilu z nauczycieli skorzystało z tego dofinansowania? Raport obnażył prawdę!

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ministra cyfryzacji program “Laptop dla nauczyciela” to swego rodzaju wsparcie finansowe, które pozwala na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego o wartości 2500 brutto. Warto zaznaczyć, że jest to świadczenie jednorazowe, które nie podlega wymiany na gotówkę.

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli. Jak prezentują się liczby?

Z danych, które pod koniec stycznia 2024 roku pojawiły się na oficjalnej stronie rządowej, możemy przeczytać, że w programie “Laptop dla nauczycieli” udział wzięło 4 376 sklepów w całej Polsce. Nauczycieli, którzy we właściwym terminie wygenerowali swoje kody umożliwiające zakup laptopa, było 329 392. Od października 2023 roku świadczenia zrealizowało 144 027 osób ze wspomnianych 329 tys., co daje 43,72 proc. udział w programie.

Okazuje się, że program “Laptop dla nauczyciela” cieszy się największą popularnością w województwie Warmińsko-Mazurskim. Tam z programu do tej pory skorzystało 5 633 nauczycieli, co oznacza 47,94 proc., ponieważ zakwalifikowanych osób upoważnionych do zakupu laptopa dzięki bonowi w tym województwie jest 11 791. Drugie miejsce zajęli nauczyciele z województwa Lubelskiego – bon zrealizowało 3 667 osób z 7 833, co daje nam 46,81 proc. Podium zamyka Świętokrzyskie – do tej pory kod zrealizowało 4 918 nauczycieli spośród 10 646, co daje nam 46,19 proc.

Biorąc pod uwagę wszystkie województwa, najwięcej kodów na bon na zakup laptopa dla nauczycieli, zrealizowali pedagodzy z województwa Mazowieckiego (21 091). Procentowy udział pokazuje jednak, że nauczyciele z tego województwa są najmniej zaangażowani w realizowanie programu – na ten moment bon zrealizowało jedynie 41,59 proc. z 50 704 uprawnionych. Pod tym względem na drugim miejscu znajduje się woj. Pomorskie (42,07 proc.) i woj. Śląskie (42,44 proc.). Kolejne lokaty wyglądają następująco: 4. woj. Kujawsko-Pomorskie (45,88 proc.), 5. Podlaskie (45,50), 6. Podkarpackie (45,32 proc.), 7. Dolnośląskie (44,92 proc.), 8. Lubelskie (44,62 proc.), 9. Opolskie (43,58 proc.), 10. Małopolskie (43,50 proc.), 11. Wielkopolskie (43,31 proc.), 12. Łódzkie (43,49 proc.), 13. Zachodniopomorskie (43,03 proc.).

To, że największa liczba nauczycieli z województwa Mazowieckiego zrealizowała do tej pory bon na zakup laptopa w programie nie jest czymś nadzwyczajnym. Dane jasno pokazują, że reprezentuje je najwięcej dydaktyków. O wiele bardziej znamienne jest to, że w stolicy i okolicach nauczyciele zrealizowali najmniej kodów, jeśli chodzi o procent tych, którzy przystąpili do programu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w innych licznie reprezentowanych województwach, takich jak Pomorskie (20 935), Śląskie (37 527) czy Wielkopolskie (31 192 uprawnionych). One także znalazły się poza pierwszą dziesiątką pod kątem realizacji przez nauczycieli bonów na zakup sprzętu. Karolina Pietz-Drapińska, Dyrektor Marketingu i PR w firmie Komputronik S.A.

Dlaczego program stał się tak popularny? Ekspert wyjaśnia

Program uruchomiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz ministra cyfryzacji cieszy się dużym zainteresowaniem. Karolina Pietz-Drapińska, dyrektor marketingu i PR w firmie Komputronik S.A. twierdzi, że czynniki zewnętrzne są powodem popularności programu. Okazuje się, że duży wpływ na obecne zainteresowanie dofinansowaniem mogła mieć pandemia COVID-19.

Wpływ pandemii jest na pewno bardzo istotny w kontekście zainteresowania programem „Laptop dla nauczyciela”. Przeszliśmy wtedy na pracę i naukę zdalną, a cyfryzacja przyspieszyła. Ci, którzy dysponowali starszym sprzętem, zmodernizowali go. Biorąc pod uwagę fakt, że laptopa kupuje się na kilka lat, minie zapewne jeszcze pewien czas, zanim niektórzy nauczyciele zdecydują się na wymianę sprzętu. Ci, którzy tego nie zrobili, a mają potrzebę, mogą to uczynić na początku roku, gdy sklepy oferują promocje Karolina Pietz-Drapińska, Dyrektor Marketingu i PR w firmie Komputronik S.A.

Rozmiar i rozwój poszczególnych województw mogą również wpływać na udział w programie na bon na zakup laptopa dla nauczycieli. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), region stołeczny, czyli Warszawa, stanowi 17,3 proc. polskiego PKB. Wraz z Mazowieckim (5,3 proc.), Śląskim (12 proc.) i Wielkopolskim (9,9 proc.) udziały te w sumie wynoszą 44,5 proc. całkowitego PKB kraju. To dowodzi, że jednostki administracyjne, w których skupione jest wiele rozwiniętych miast, mają istotny wpływ na polską gospodarkę. W porównaniu do tego, województwa takie jak Lubuskie (2,1 proc.), Podlaskie (2,2 proc.), Świętokrzyskie (2,3 proc.) i Warmińsko-Mazurskie (2,6 proc.) odpowiadają za łączne 9,2 proc. PKB Polski.

Analizując dokładnie dane dotyczące udziału nauczycieli w dedykowanym im programie, a także zestawiając je z ostatnimi danymi GUS-u, widzimy, że zainteresowanie realizacją bonów jest odwrotnie proporcjonalne do generowanego przez zamieszkujących dane województwo mieszkańców PKB. Nie jest tajemnicą, że duże ośrodki miejskie oferują więcej możliwości oraz większe zarobki. Interpretacja danych pozwala wysnuć wnioski, że nauczyciele z większych miast nie muszą mieć obecnie aż takiej presji do wymiany sprzętu na nowy. Być może czekają na nowości technologiczne, które już lub niebawem będą się pojawiać w katalogach firm. Są też pewne kwestie, o których powinni pamiętać. Karolina Pietz-Drapińska, Dyrektor Marketingu i PR w firmie Komputronik S.A.

O czym należy pamiętać oraz jak i do kiedy zrealizować kod?

Twórcy programu bon na zakup laptopa dla nauczycieli zdają sobie sprawę, że nauczyciele mają zróżnicowane potrzeby. Przepisy pozwalają im wybierać laptopa, który najlepiej odpowiada ich oczekiwaniom i wymaganiom zawodowym. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu umożliwi pedagogom skuteczniejsze wdrażanie programu nauczania, urozmaicanie lekcji, poszerzanie zakresu przekazywanej wiedzy i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Nauczyciele powinni pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim o tym, że istnieje możliwość realizacji kodu i dopłacenia do laptopa, którym są zainteresowani – w takim wypadku cena zostaje pomniejszona o wartość bonu. Po drugie – istnieje minimalna specyfikacja laptopów, które można zakupić przy wykorzystaniu kodu. Po trzecie – sklepy przygotowały na swoich stronach dedykowane oferty, zawierające sprzęt o minimalnych parametrach, który może zostać zakupiony w ramach programu. Dodatkowo prowadzą one akcje edukacyjne, uświadamiające nauczycieli na temat możliwości. Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży w Komputronik S.A.

W jaki sposób zrealizować kod na bon na zakup laptopa dla nauczycieli? W sklepie, który bierze udział w programie, należy podać kod, który otrzymaliśmy na wiadomość e-mail. Kiedy sprzedawca wpisze ten kod, na numer telefonu przypisanego do programu przyjdzie kolejny kod służący do potwierdzenia płatności.

Aktualna, minimalna specyfikacja laptopa dla nauczycieli (bon 2500 zł):

Typ: laptop lub laptop przeglądarkowy

laptop lub laptop przeglądarkowy System operacyjny: 64-bitowy, w języku polskim

64-bitowy, w języku polskim Pamięć RAM: co najmniej 8 GB

co najmniej 8 GB Dysk: SSD o pojemności co najmniej 256 GB

SSD o pojemności co najmniej 256 GB Rozdzielczość ekranu: Full HD lub wyższa

Full HD lub wyższa Rozmiar ekranu: przekątna 13” lub większa

przekątna 13” lub większa Złącza: co najmniej dwa złącza komunikacyjne (w tym 1 wideo)

co najmniej dwa złącza komunikacyjne (w tym 1 wideo) Łączność: Wi-Fi (co najmniej wersja 5 ac), Bluetooth (co najmniej wersja 5.0)

Wi-Fi (co najmniej wersja 5 ac), Bluetooth (co najmniej wersja 5.0) Wydajność: co najmniej 1200 punktów w teście benchmarkowym CrossMark

co najmniej 1200 punktów w teście benchmarkowym CrossMark Bateria: co najmniej 6 godzin pracy na baterii

co najmniej 6 godzin pracy na baterii Klawiatura: układ QWERTY

układ QWERTY Inne informacje: głośniki stereo, wbudowana kamera i mikrofon,

głośniki stereo, wbudowana kamera i mikrofon, Data produkcji: najwcześniej na 9 miesięcy przed zakupem

najwcześniej na 9 miesięcy przed zakupem Gwarancja: na co najmniej 36 miesięcy

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli można zrealizować do 31 grudnia 2025 roku. Zrealizowanie kodów możliwe jest w określonych sklepach, które biorą udział w programie i wykorzystują specjalny system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Listę sklepów znajdziecie pod tym linkiem.

