Salomon Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX. Nowość w linii Gravel

Marka Salomon nie zwalnia tempa i ponownie zaskakuje miłośników biegania. Tym razem prezentuje najnowszy model w kolekcji GRAVEL – Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX, buty, które łączą w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: wygodę charakterystyczną dla modeli miejskich oraz przyczepność i ochronę inspirowaną butami trailowymi. To propozycja dla tych, którzy nie chcą wybierać między asfaltem a szutrem, tylko pragną w pełni korzystać z wolności ruchu i odkrywania.

GRAVEL – coś więcej niż bieganie

Trend gravelowy od kilku sezonów podbija nie tylko świat rowerów, ale i biegania. To nie moda, lecz filozofia – nastawienie na odkrywanie nowych tras, łączenie różnych nawierzchni i radość z samego ruchu, niezależnie od warunków.

Salomon rozumie ten duch i odpowiada na potrzeby osób, które chcą łączyć asfaltowe ścieżki w mieście z parkowymi alejkami czy polnymi drogami. Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX to buty, które mają sprostać wyzwaniom zmieniającego się terenu, a jednocześnie dostarczać frajdy z biegu bez zbędnych ograniczeń.

Technologia, która daje przewagę

Serce nowego modelu to podeszwa środkowa wykonana z pianki optiFOAM(100% TPU). Jej zadaniem jest amortyzacja – miękkie lądowania, dynamiczne wybicie i płynność kroku. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno przy dłuższych wybieganiach, jak i szybszych treningach w mieście.

Prawdziwą gwiazdą jest jednak podeszwa zewnętrzna Gravel Contagrip, inspirowana kołami rowerów gravelowych. Wzór jodełki sprawia, że kostki mocno wbijają się w ziemię, co poprawia stabilność na luźnych nawierzchniach, takich jak szuter czy błoto. Dodatkowo, specjalna mieszanka gumy zwiększa trwałość i wszechstronność buta, dzięki czemu bez problemu można zmieniać nawierzchnię – z asfaltu na drogę gruntową i z powrotem.

Wzmocniony przód buta chroni przed błotem i kamieniami, a membrana GORE-TEX dba o suchość stóp w każdych warunkach pogodowych. To szczególnie ważne jesienią i zimą, kiedy pogoda lubi zaskakiwać.

Komfort i dopasowanie

Oprócz technologii amortyzujących i ochronnych, Salomon zadbał o dopasowanie i wygodę. System sensiFIT otula stopę od podeszwy aż po sznurowanie, zapewniając indywidualne dopasowanie i redukując punkty nacisku. Klasyczne płaskie sznurowadła ułatwiają regulację, a oddychająca cholewka pozwala stopom swobodnie pracować nawet podczas intensywniejszych treningów.

Całość jest lekka – waga to 283 g w wersji męskiej i 233 g w damskiej.

Dla kogo są stworzone buty Salomon Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX?

Nowy model sprawdzi się u osób, które:

biegają głównie w mieście, ale lubią czasem zboczyć na leśną ścieżkę,

szukają buta do codziennych treningów, który nie ogranicza wyboru trasy,

chcą czuć się pewnie i komfortowo w każdych warunkach pogodowych,

cenią lekkość, amortyzację i dobrą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

To idealny wybór dla biegaczy, którzy nie chcą kupować kilku par butów na różne nawierzchnie – Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX poradzi sobie wszędzie.

Bieganie jako wspólna przygoda

Salomon podkreśla, że gravel to nie tylko technologia, ale też wspólnota pasjonatów. Dlatego marka zaprasza do udziału w otwartych treningach biegowych, które odbędą się:

20 września na krakowskich Błoniach,

11 października w Warszawie.

To świetna okazja, by przetestować nowe buty w praktyce, spotkać się z innymi biegaczami i poczuć ducha gravelowego stylu. Szczegóły wydarzeń będą dostępne na oficjalnym profilu marki Salomon na Facebooku.

Podsumowując

Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX to odpowiedź Salomona na rosnące zainteresowanie bieganiem łączącym różne nawierzchnie i style. Wszechstronne, wygodne, chroniące w każdych warunkach – zostały stworzone po to, by towarzyszyć biegaczom w codziennych treningach i weekendowych przygodach.

Nowy model z linii GRAVEL udowadnia, że bieganie to coś więcej niż sport – to sposób na poznawanie świata, przekraczanie granic i czerpanie radości z ruchu. Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX ma być partnerem w tej podróży – bez względu na pogodę i rodzaj nawierzchni. Po szczegóły na temat tego modelu odsyłamy na stronę producenta: https://www.salomon.com/. Przy okazji sprawdź nasz test butów trekkingowych Salomon X Ultra 3 LTR GTX.