Rynek smartfonów budżetowych zrobił się w ostatnich latach dość przewidywalny: dużo podobnych konstrukcji, trochę kompromisów i kilka funkcji, które producenci próbują sprzedać jako „przełomowe”. Tym razem jednak HONOR postanowił mocniej zamieszać w segmencie i wypuścił model HONOR X7d – telefon, który za 699 zł ma oferować nie tylko dużą baterię i solidną specyfikację, ale też rozwiązania rodem z droższych urządzeń. Premiera odbyła się 1 października w Warszawie, a my przyjrzeliśmy się bliżej, co tak naprawdę kryje się w tym nowym „pancerniku” z AI.

Smartfon HONOR X7d.

Pancerna konstrukcja, która lubi ryzyko

HONOR X7d ma być telefonem, który przetrwa codzienne życie bez konieczności trzymania go w pokrowcu jak w sejfie. Producent chwali się, że urządzenie przeszło testy SGS Premium Performance Certification i wytrzymuje upadki z wysokości do 1,8 metra. To znaczy, że jeśli wypadnie z kieszeni podczas biegu na autobus albo zsunie się ze stołu w kuchni, nie powinno skończyć się dramatem. Wzmocnione narożniki inspirowane pancerzem nosorożca i system rozpraszania uderzeń mają sprawić, że ekran i obudowa dłużej zachowają nienaganny wygląd.

Na tym jednak nie koniec – X7d jest też wodoszczelny w standardzie IP54, co oznacza, że nie boi się zachlapań ani przypadkowego zanurzenia. W testach wytrzymał minutę na półmetrowej głębokości, więc jeśli wpadnie do zlewu podczas mycia naczyń, istnieje spora szansa, że nic mu się nie stanie. Do tego dochodzi ciekawostka – ekran obsłużysz nawet mokrymi czy tłustymi palcami. Brzmi jak wymarzony telefon do kuchni albo na siłownię.

Smartfon HONOR X7d.

Bateria na lata – dosłownie

Jednym z największych wyróżników nowego modelu jest bateria. HONOR X7d dostał ogniwo o pojemności aż 6500 mAh, podzielone na dwie komory. To rozwiązanie, które ma nie tylko wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu, ale też zadbać o dłuższą żywotność. Producent zapewnia, że po pięciu latach codziennego ładowania bateria zachowa ponad 80% swojej pierwotnej pojemności. W praktyce oznacza to, że smartfon nie będzie „zdychał” po dwóch latach, co w segmencie budżetowym jest dużym problemem.

Telefon radzi sobie z pracą w ekstremalnych temperaturach – od -20°C do 55°C. Czyli w teorii możesz zabrać go zarówno na zimowy wypad w góry, jak i na upalny festiwal muzyczny. Jeśli jednak przy takiej pojemności ktoś martwi się o czas ładowania, to HONOR dorzuca szybkie ładowanie SuperCharge 35W. Nie jest to może rekord w branży, ale w tej półce cenowej naprawdę trudno marudzić.

Smartfon HONOR X7d.

Magiczny przycisk AI – nowy sposób obsługi

Najciekawszym ficzerem w HONOR X7d jest dedykowany przycisk AI, którego na próżno szukać w innych smartfonach w tej cenie. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby uruchomić wybraną aplikację albo zrobić szybkie czyszczenie w tle. Dłuższe przytrzymanie daje dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak tłumaczenie w locie czy generowanie treści z pomocą AI. To ma być szybki skrót do „inteligentnego” świata, bez konieczności żonglowania gestami czy wchodzenia w menu.

Całość działa na systemie MagicOS 9.0 opartym na Androidzie 15. To oznacza dostęp do takich bajerów jak Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal, czy opcja „Zakreśl, aby wyszukać”. Telefon jest też kompatybilny z asystentem Google Gemini. No i ma pakiet narzędzi AI do edycji zdjęć – usuwanie odbić, wycinanie obiektów, a nawet rozszerzanie obrazu. Dla wielu użytkowników to może być game changer.

Smartfon HONOR X7d posiada aparat 108 MP – bo w tej cenie też można

Nie samą baterią człowiek żyje, więc HONOR dorzucił do zestawu całkiem sensowny aparat główny o rozdzielczości 108 MP. Smartfon obsługuje trzy tryby portretowe z różnymi ogniskowymi: od szerokiego planu środowiskowego, przez klimatyczne ujęcia 2x, aż po bliskie portrety. Jest też 3-krotny zoom bezstratny i tryby nocne wspierane przez AI.

Do tego dochodzą wspomniane już inteligentne funkcje edycji, jak Gumka AI czy usuwanie odbić ze zdjęć. Jeśli ktoś lubi wrzucać fotki na Insta bez długiej zabawy w Photoshopie, X7d może okazać się całkiem wygodnym narzędziem.

Smartfon HONOR X7d.

Wydajność i pamięć – wystarczająco na co dzień

Pod maską siedzi Qualcomm Snapdragon 685, wspierany przez 6 GB RAM. Nie jest to demon wydajności, ale do codziennych zadań i lekkiego gamingu powinno wystarczyć. Na pliki użytkownik dostaje 128 GB pamięci, co w tej cenie jest przyzwoitym wynikiem. Zdjęcia, filmy i aplikacje spokojnie się zmieszczą, a dla większości osób nie będzie potrzeby sięgania po dodatkowe chmurki.

Cena i dostępność HONOR X7d

I teraz najważniejsze: cena. HONOR X7d kosztuje w Polsce 699 zł i od dziś można go kupić w trzech kolorach – srebrnym (Meteor Silver), czarnym (Velvet Black) i złotym (Desert Gold). Ten ostatni wariant dostępny jest wyłącznie online, w sklepie HONORSTORE.PL.

Podsumowanie – budżetowiec, który się wyróżnia

HONOR X7d to smartfon, który celuje w osoby szukające czegoś więcej niż „kolejnego taniego telefonu”. Ma pancerną obudowę, dużą baterię, przycisk AI i aparat 108 MP. Nie jest to flagowiec, ale za 699 zł oferuje zestaw cech, które w tej półce mogą naprawdę zrobić różnicę. Jeśli ktoś szuka niedrogiego telefonu do codziennego użytku, który nie podda się po pierwszym upadku i nie wymaga codziennego ładowania, X7d wydaje się strzałem w dziesiątkę.

