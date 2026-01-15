MOVA Fresh 20 Sensus z kamerą – wykrywa płytkę nazębną

Mycie zębów „na oko” może właśnie przejść do historii. Na polski rynek trafiła nowa szczoteczka elektryczna MOVA Fresh 20 Sensus, która zamiast zgadywać, czy zęby są już czyste, po prostu… pokazuje to na ekranie smartfona. To pierwsze na świecie urządzenie wykorzystujące sztuczną inteligencję do wykrywania płytki nazębnej w czasie rzeczywistym. Brzmi futurystycznie? Trochę tak – ale dokładnie na tym polega jej największy atut.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh 20 Sensus z kamerą.

Kamera w szczoteczce i AI w akcji

Największą nowością jest technologia AI-Powered Plaque Detection. Szczoteczka została wyposażona w niewielką kamerę endoskopową o rozdzielczości 300 tys. pikseli, która – wspierana algorytmami rozpoznawania obrazu – potrafi wykryć płytkę nazębną i zaznaczyć jej rozmieszczenie w aplikacji MOVAhome.

Efekt? Zamiast subiektywnego „chyba jest okej”, użytkownik dostaje czytelną mapę miejsc, które wymagają dokładniejszego czyszczenia. Szczególnie przydatne w trudno dostępnych zakamarkach, które zwykle są pomijane.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh 20 Sensus z kamerą.

Sweep & Sonic, czyli nie tylko wibracje

Sama wizualizacja to jedno, ale MOVA Fresh 20 Sensus ma też konkretne zaplecze mechaniczne. Producent postawił na technologię Sweep & Sonic Vibration, łączącą wibracje soniczne z ruchem zamiatającym w zakresie 0–60 stopni. Silnik generuje od 22 800 do 39 600 ruchów na minutę, co pozwala na odwzorowanie popularnej wśród stomatologów techniki Bass.

Według badań szczoteczka usuwa do 99% płytki nazębnej, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Komfort ma zapewniać główka z czterema pływającymi segmentami i specjalną strukturą kapsuł powietrznych, która lepiej dopasowuje się do zębów i ogranicza podrażnienia dziąseł.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh 20 Sensus z kamerą.

Wskazówki słyszysz tylko Ty

Ciekawie rozwiązano też kwestię komunikacji z użytkownikiem. MOVA Fresh 20 Sensus korzysta z technologii Bone-Conduction Voice Guidance, czyli przewodnictwa kostnego. W praktyce oznacza to, że komunikaty głosowe są przekazywane przez wibracje bezpośrednio do ucha wewnętrznego – słyszy je tylko osoba myjąca zęby.

Dodatkowo szczoteczka kontroluje siłę nacisku. Kolorowy pasek SmartSync Light informuje w czasie rzeczywistym, czy docisk jest odpowiedni:

niebieski – idealnie,

żółty – za słabo,

czerwony – za mocno.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh 20 Sensus z kamerą.

Personalizacja i bateria na… 120 dni

Z poziomu aplikacji użytkownik może niemal „dostroić” szczoteczkę do własnych potrzeb. Do dyspozycji jest 10 poziomów intensywności, 10 poziomów kąta zamiatania i 10 poziomów prędkości. Najważniejsze informacje wyświetlane są też na wbudowanym, kolorowym ekranie o przekątnej 0,96 cala.

Imponująco wypada czas pracy na baterii – nawet do 120 dni na jednym ładowaniu przez USB-C. Całość zamknięto w minimalistycznej, wodoodpornej obudowie o klasie IPX8, którą można bez problemu myć pod wodą.

Także dla młodszych użytkowników

MOVA Fresh 20 Sensus jest przeznaczona również dla dzieci od 12. roku życia. Producent rekomenduje dla nich fioletową główkę z miękkim włosiem oraz korzystanie z trybu delikatnego, co ma zapewnić bezpieczną i komfortową higienę.

MOVA Fresh 20 Sensus – cena, dostępność i promocja

Szczoteczka trafiła do sprzedaży 15 stycznia 2026 roku w kolorze czarnym i białym. Dostępna jest m.in. w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, Al.to, Max Elektro oraz na Allegro.

Sugerowana cena to 399 zł, ale na start producent przygotował promocję – 25% rabatu obowiązującego do 31 stycznia 2026 roku. W zestawie znajduje się również uchwyt ścienny oraz detektor płytki. Jeśli chcesz ją kupić, kliknij tutaj, a przeniesiesz się do oficjalnego sklepu MOVA na Allegro.

Wygląda na to, że w świecie codziennej higieny jamy ustnej właśnie pojawił się nowy, bardzo technologiczny gracz. I tym razem naprawdę można zobaczyć, czy zęby są czyste.

