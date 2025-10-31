Cennik Renault Clio 2026. Od 85 tys zł w Polsce. Co oferuje?

Renault otworzyło zamówienia na najnowszą odsłonę Clio — model, który w Europie od lat trzyma mocną pozycję w segmencie miejskich hatchbacków. Jak wypada polski cennik Renault Clio 2026? Szósta generacja wchodzi na rynek z przytupem: nowym designem, hybrydą pod maską i zestawem technologii, których mogłyby mu pozazdrościć auta z wyższej półki. A wszystko to w cenie, która nie doprowadza od razu do zawału.

Polski cennik Renault Clio 2026. Co oferuje?

Jak wypada odświeżone Clio? I czy warto zainteresować się nim przed napływem zamówień na 2026 rok? Sprawdźmy!

Mocne wejście: hybryda 160 KM i stylistyczny lifting

Zacznijmy od tego, na co większość osób patrzy w pierwszej kolejności — wygląd. Nowe Clio zmieniło się dość wyraźnie. Przód jest ostrzejszy, bardziej współczesny, a dynamika sylwetki podciąga auto w stronę segmentu wyżej. Nadal to kompaktowy hatchback o długości 4,12 metra, ale dzięki dopracowanym proporcjom wygląda… po prostu świeżo.

Pod maską Renault stawia teraz najmocniej na hybrydę — E-Tech full hybrid o mocy 160 KM. Układ, dobrze znany z innych modeli marki, zyskał kilka dodatkowych koni i 22 Nm momentu obrotowego. Efekt? Przyspieszenie 0–100 km/h w 8,3 sekundy, czyli o sekundę szybciej niż w poprzednim Clio. Na co dzień ważniejsze jest jednak to, że hybryda potrafi zaskakująco długo jechać „na prądzie”, oszczędzając paliwo i nerwy na stacji.

Oszczędność jest zresztą jednym z mocniejszych argumentów — według producenta średnie spalanie zaczyna się od 3,9 l/100 km. Emisja CO₂? Od 89 g/km. Jak na małe auto miejskie — naprawdę nieźle.

Polski cennik Renault Clio 2026. Silniki i ceny: trzy opcje i wejście od 84 900 zł

Renault nie kombinuje zbyt mocno z gamą napędów, co jest plusem — wszystko jest czytelne i proste.

Dla osób, które nie potrzebują hybrydy, startujemy od:

TCe 115 z manualem – od 84 900 zł

TCe 115 z automatem EDC – wkrótce w sprzedaży

Dla tych, którzy chcą ciszy i dynamiki hybrydy:

E-Tech full hybrid 160 KM – od 106 900 zł

A od przyszłego roku pojawi się jeszcze ECO-G 120 z LPG i automatem EDC, czyli opcja dla tych, którzy liczą każdą złotówkę na paliwo

Trzy wersje wyposażenia Renault Clio 2026

Nowe Clio wchodzi na rynek z trzema poziomami wyposażenia: evolution, techno i esprit Alpine. Bez miliona konfiguracji, które przyprawiają o ból głowy.

Evolution – już dobrze wyposażone

W podstawie dostajemy m.in.:

aktywny regulator prędkości

system kontroli uwagi kierowcy

automatyczny hamulec postojowy

duży ekran centralny 10,1″

replikację smartfona

klimatyzację

tylne czujniki parkowania

Czyli dokładnie to, czego oczekuje się dziś od auta za około 85 tys. zł, i trochę więcej.

Techno – Google na pokładzie

Tu robi się już bardziej nowocześnie:

system openR link z usługami Google

Google Maps, Google Assistant i Google Play

przyciemniane tylne szyby

kamera cofania

aluminiowe felgi 16″

oświetlenie ambientowe LED

karta hands free

To jest ten poziom, gdzie Clio zaczyna udawać auta wyższego segmentu. I udaje to całkiem nieźle.

Esprit Alpine – sportowy klimat bez silnika sportowego

Topowa wersja, najbardziej „na bogato”. W środku znajdziemy:

wykończenia z Alcantary

aluminiowe nakładki na pedały

felgi 18″

projektor wyświetlający logo

ładowarkę indukcyjną

systemy bezpieczeństwa z najwyższej półki (m.in. monitorowanie martwego pola, Active Drive Assist, czujniki 360°)

Clio w wersji esprit Alpine wygląda jak mały, sportowy hatchback, choć nie ma pod maską 200 KM. Ale nie o moc tu chodzi — raczej o styl.

Wśród swoich: Renault buduje spójną gamę

Nowe Clio wskakuje do segmentu B, gdzie Renault ma już bardzo szeroką reprezentację. Znajdziemy tu elektryczne Renault 5 i Renault 4, hybrydowego Captura, a wkrótce również nowe Twingo E-Tech electric — najtańszy elektryk marki.

Clio ustawia się więc idealnie pomiędzy „retro-elektrykami” a miejskim SUV-em. Ma być wyborem dla tych, którzy wolą klasyczny hatchback, ale oczekują nowoczesnych technologii.

Wnętrze i praktyczność: wciąż mocne strony Clio

Hatchback hatchbackiem, ale w Clio da się zapakować naprawdę sporo rzeczy. Bagażnik o pojemności do 391 litrów to wynik lepszy niż w wielu małych SUV-ach. W środku Renault stawia na ergonomię i materiały, które w tej klasie wypadają solidnie, zwłaszcza od wersji techno.

Kierowcy docenią też aż 29 systemów wspomagania jazdy — od aktywnego tempomatu, przez systemy bezpieczeństwa, po automatyczne wycieraczki i adaptacyjne światła drogowe.

Kiedy ruszają dostawy?

Zamówienia można składać już teraz, a pierwsze egzemplarze dotrą do klientów na początku 2026 roku. Czyli jest trochę czasu, by spokojnie skonfigurować auto i przemyśleć wybór.

Czy nowe Clio ma szansę namieszać?

Wygląda na to, że tak. Renault postawiło na sprawdzone rozwiązania i dodało solidny pakiet nowoczesnych technologii, a wszystko to w cenach, które nadal wyglądają rozsądnie na polskim rynku. Hybryda 160 KM może okazać się jednym z ciekawszych wyborów w segmencie, zwłaszcza dla osób jeżdżących głównie po mieście. A że to wszystko zamknięte jest w dynamicznym, odświeżonym hatchbacku? Cóż — jak widać Clio wraca w formie.

